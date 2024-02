Pedro Almodóvar confiesa cuál de sus películas “no salió bien” y su “desconcierto” con Verónica Forqué: “No era la persona que había conocido”

El cineasta Pedro Almodóvar en 'No sé de qué me hablas' junto a Mercerdes Milá (RTVE)

El conocido cineasta español Pedro Almodóvar ha acudido a No sé de qué me hablas, espacio conducido por la veterana periodista Mercedes Milá, para hablar de su amplia trayectoria profesional, destacando sus luces y sombras.

La noche de este miércoles 7 de febrero el programa vivió un momento icónico, pues más de tres décadas después de haber compartido plató, el director manchego y la presentadora de televisión catalana volvieron a coincidir. “La última vez que te entrevisté, hace 31 años, no tenías canas, pero sí la sonrisa que sigues teniendo”, expresó Milá a Almodóvar, trayendo al presente aquella vez en la que los dos estuvieron cara a cara en un formato de televisión.

Y, hablando de ese pasado, concretamente a la década de los 80, la que fuera presentadora de Gran Hermano sorprendió al cineasta con un piloto que ambos grabaron y que nunca llegó a emitirse en antena. “Te aviso que nunca se ha visto en televisión. Una vez te pedí que vinieras a TVE para hacer un piloto de un programa que se llamaba Jueves a jueves”, empezó a recordarle la periodista al guionista y productor.

Pedro Almodóvar y Mercedes Milá en 'No sé de qué me hablas' (RTVE)

Tras visionar el piloto, Almodóvar enseguida recordó aquel momento del que le hablaba Milá. “Ese programa, era completamente normal, tres entrevistas o cuatro y todo impecable. Se hubiera podido emitir. No se emitió porque a veces no se emiten. Pero viniste sin dudar y cuando empezamos te volvimos a llamar y volviste. Eso dice mucho de ti”, agradeció la catalana.

“Es una de las películas que no me salió bien...”

Y, hablando de los años 80, Mercedes Milá nombró al manchego la película Kika, un proyecto audiovisual que provoca sentimientos encontrados en Almodóvar. “Kika es una de las películas que no me salió bien. Me dicen que se ve ahora mejor, pero yo no la he vuelto a ver”, confesó, dejando boquiabierta a la presentadora.

“Rossy de Palma estuvo maravillosa y Verónica Forqué también, pero fue la parte de Peter Coyote que no salió bien”, lamentó. Al nombrar a la actriz española, la presentadora no pudo evitar hablar de su irremediable pérdida. “Pensar que Verónica tomó esa decisión... Me parece imposible, ¿verdad?”, expresó la periodista, haciendo alusión a su fallecimiento.

“Nunca lo he entendido, te lo digo de verdad”, expresó el cineasta, antes de hablar de la polémica participación de la actriz en MasterChef Celebrity. “Hice tres películas con ella, la conocía muchísimo. La ví en sus últimas apariciones en MasterChef y no la reconocí. No era la persona que había conocido, era otra absolutamente distinta en todos los sentidos”, prosiguió explicando.

“Ni hablaba así, ni respondía así... Verónica era una especie de ángel, era lo opuesto a eso. Me desconcertó absolutamente. Entonces, cuando me enteré de su muerte, sería la otra Verónica que estaría sufriendo muchísimo”, fueron sus últimas palabras respecto al tema. Una conclusión con la que Mercedes Milá se mostró de acuerdo.

La actriz fue encontrada el pasado 13 de diciembre de 2021 en su casa de Chamartín (Madrid) muerta y la autopsia desveló que su fallecimiento fue producto de una “asfixia mecánica de cuello por ahorcadura”, lo que daba a entender que se trataba de un suicidio. Los últimos meses de vida de Forqué no fueron nada fáciles y, de hecho, se aseguraba que la intérprete estaba atravesando una profunda depresión.