El atleta Mo Katir, suspendido provisionalmente por World Athletics por saltarse tres controles antidopaje

El atleta español Mohamed Katir (REUTERS/Aleksandra Szmigiel) REUTERS

El atleta español Mohammed Katir ha sido suspendido por World Athletics debido a ausentarse en tres controles. El vigente campeón de los 5.000 metros lo ha anunciado en un comunicado: “En el día de hoy Athletics Integrity Unit (AIU) [la agencia independiente que lleva a cabo los controles para World Athletics] me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses (whereabouts). Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional”

La noticia llega después de que Katir anunciara su renuncia al Mundial de Glasgow de pista cubierta y al Campeonato de España de Ourense para centrarse en la temporada de aire libre, con su objetivo prioritario de los Juegos Olímpicos de París, cuya presencia, tras esta suspensión, queda en el aire. El español no podrá correr en las próximas semanas y según las normas de la World Athletics, podría llegar a estar parado dos años si su recurso no prospera.

“Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte. Durante los últimos meses y años vengo siendo sometido a un gran número de controles de dopaje fuera de competición tanto en muestras de orina como de sangre, sin que se hubiese planteado el más mínimo problema por mi parte”, comentaba en el escrito. “Es importante tener presente que no estamos ante un expediente de infracción de las normas de dopaje por el uso de sustancias prohibidas, ni siquiera por eludir controles de dopaje fuera de competición”, recalca el atleta.

“Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento”, concluye su comunicado.

El atleta español Mohamed Katir celebra su victoria en los 1.500 metros de los Juegos Europeos de 2023 (REUTERS/Sarah Meyssonnier) REUTERS

Comunicado de la RFEA

En respuesta al comunicado lanzado por el atleta, la Real Federación Española de Atletismo ha querido reafirmar “su posición firme y contundente en contra del dopaje en el deporte”. “Es necesario recalcar que la integridad de la competición y el espíritu deportivo constituyen los pilares fundamentales de un deporte limpio y justo, y deben ser defendidos por encima de cualquier logro deportivo”, continúa el comunicado.

“En consecuencia, una vez recibida la notificación oficial relativa a la apertura del expediente por parte de la Unidad de Integridad de World Athletics, se ha procedido de manera inmediata a suspender la licencia del atleta.

La Federación desea recordar que un atleta suspendido provisionalmente o con un expediente abierto por dopaje o disciplina no cumple con los criterios de elegibilidad aprobados por la Junta de Gobierno de la RFEA en la circular 194/2017 RFEA.

Frente a las acciones que el atleta pueda emprender para defender sus intereses, la RFEA permanecerá atenta a las decisiones que adopten las autoridades competentes”, indicó la entidad.

Oro en los Juegos Europeos de 2023

Mohammed Katir es atleta de mediofondo y fondo que compite bajo la bandera de España. Nació en Marruecos, pero se trasladó a la península en su infancia. Ha logrado destacar la escena del atletismo internacional gracias a sus notables actuaciones en distintas competiciones, principalmente en los 1.500 metros, 3.000 y 5.000. En esta última categoría, es subcampeón mundial.

El atleta español, originario de marruecos, era desconocido antes de la pandemia. Al salir del confinamiento, se pasó todo el año entrenando en el CAR de Sierra Nevada. Allí, además, aprovecha para desconectar y escribir poesía

Su ascenso en el atletismo de alto rendimiento se hizo evidente en 2021, cuando rompió el récord de España en los 5.000 metros, una marca que había permanecido imbatida durante más de 20 años. Además de su éxito nacional, Katir ha competido en campeonatos mundiales y europeos, representando a España en numerosas ocasiones y logrando posiciones destacadas. En los Juegos Europeos de Chorzow (Polonia) consiguió el oro en la categoría 1.500.