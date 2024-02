Goya 2024 | A favor y en contra de cada una de las 5 nominadas a mejor película: de ‘La sociedad de la nieve’ a ‘20.000 especies de abejas’

Imágenes de las cinco películas nominadas al Goya en la categoría 'reina'.

Comienza la cuenta atrás en la carrera para los Premios Goya 2024 que se celebrarán el próximo 10 de febrero en la ciudad de Valladolid. Ha sido un año intenso que arrancó en el pasado Festival de Berlín con 20.000 especies de abejas y que ha terminado con el triunfo global en Netflix de la película La sociedad de la nieve de J.A. Bayona.

Aquí, repasamos el apartado a mejor película con algunos argumentos a favor, y otros en contra, para alzarse con la estatuilla más preciada en la 38 edición de los Premios de la Academia de Cine Español.

Te puede interesar: ‘Se acabó’: la CIMA pedirá protección para las víctimas de abuso sexual en la gala de los Premios Goya

20.000 especies de abejas

Patricia López Arnaiz y Sofía Otero en un momento de la película

A favor

Desde su paso por el Festival de Berlín, donde recibió el premio a la mejor interpretación para la pequeña Sofia Otero, de tan solo 8 años de edad (convirtiéndose así en la más joven en ganar en esta categoría), el prestigio de la ópera prima de Estíbaliz Urresola no ha parado de crecer, convirtiéndose en una de las películas más importantes de la temporada de premios.

Trailer '20.000 especies de abejas'

Su manera de acercarse a la infancia trans es tan delicada como precisa y honesta y cuenta con un elenco femenino que abarca todas las edades y que abraza la comprensión y empatía hacia un tema que estaba necesitado de referentes en la pantalla. Además, ganó el Premio Forqué, que siempre suele coincidir en el apartado de mejor película con la ganadora en los Goya, además del Premio Feroz.

Te puede interesar: La película con más nominaciones en los Goya: fue candidata a 20 premios pero ‘solo’ se llevó seis

En contra

Las óperas primas no suelen ganar la categoría principal y, de hecho, todas las cineastas mujeres que ganaron el Goya a mejor dirección revelación, no consiguieron alzarse con el de mejor película.

Cerrar los ojos

José Coronado en una escena de la película de Víctor Erice, 'Cerrar los ojos'

A favor

Se trata del regreso de Víctor Erice después de 30 años de ausencia. El mítico director de El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo, nunca ha sido reconocido por la Academia a pesar del prestigio internacional que atesora. Cerrar los ojos se presentó en el pasado Festival de Cannes en la sección Première y supone una exorcismo por parte del cineasta después de haber prácticamente renunciado a volver a dirigir un largometraje. Sería un bonito homenaje a una de las carreras, más cortas, pero también más influyentes de la historia del cine español.

Tráiler oficial de 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice.

En contra

No fue elegida por los miembros de la Academia para representar a España en los Oscar. Además, es una película que genera polarización de opiniones, hay quien la considera una obra maestra y otros, una farragosa y un tanto ególatra obra sobre las neurosis de un director en su ocaso.

La sociedad de la nieve

Tres de los protagonistas de 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona (Netflix)

A favor

Es la película acontecimiento del año, la representante española para los próximos Oscar y una de las obras que ha generado una conversación a nivel global después de alcanzar un récord histórico de visionados a través de la plataforma Netflix. J.A. Bayona se ha convertido en el director del momento gracias a esta historia de supervivencia que se mueve en un nivel tan épico como íntimo. Todo lo que ha generado este proyecto se ha convertido en un éxito de masas a nivel planetario.

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llega a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. (Netflix)

En contra

Bayona ya tiene tres Goya: uno por la dirección novel de El orfanato y dos más por Lo imposible y Un monstruo viene a verme. Sin embargo, por ninguna de ellas tiene el galardón a mejor película. Así que este “en contra” se convierte en un “a favor”, a no ser que los miembros de la Academia prefieran no coronar a una película de espíritu más ‘mainstream’.

Te puede interesar: Entrevista sincera a J.A. Bayona por ‘La sociedad de la nieve: “Nadie nos enseña cómo morir”

Saben Aquell

David Verdaguer en 'Saben Aquell', de David Trueba (Warner Bros.)

A favor

El ‘lobby’ Trueba. Tanto Fernando como su hermano David, que firma este ‘biopic’ sobre el cómico Eugenio, tienen un gran predicamento dentro de la Academia. Prueba de ello son las 11 nominaciones que tiene una película que entró casi ‘in extremis’ dentro de la convocatoria, ya que adelantaron su estreno porque quedaba libre la fecha de Dune 2.

En contra

No parte como favorita y su repercusión ha sido muy limitada. David Verdaguer sí que parece tener todas las papeletas para coronarse como mejor actor por encarnar a Eugenio, ya que es una película sobre todo basada en las actuaciones. Además, David Trueba ya triunfó con Vivir es fácil con los ojos cerrados, aunque ya hayan pasado doce años. Sería un premio que le quedaría un poco grande a esta película con respecto a sus competidoras.

Un amor

Laia Costa en 'Un amor', la adaptación de la novela homónima de Sara Mesa dirigida por Isabel Coixet

A favor

Se trata de la adaptación de una de las novelas más prestigiosas de los últimos tiempos, la de Sara Mesa y, además, está dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Laia Costa, ambas muy queridas en los premios. Es una apuesta inapelable de prestigio en la que se aborda la feminidad desde el machismo incrustado en la sociedad y de cómo puede condicionar a la mujer en la liberación de sus propios tabúes y emociones.

Te puede interesar: Isabel Coixet sobre el ‘me too’ en el cine español: “Si no sale es porque es un sector muy gremial y se protegen entre ellos”

Teaser tráiler de 'Un amor', la nueva película de Isabel Coixet

En contra

Isabel Coixet tiene demasiado reciente su triunfo con La librería en 2018, y también es una película, al igual que ocurre con Cerrar los ojos, que divide las opiniones y eso podría ir en su contra a la hora de erigirse como título del año. Quizás el Goya que tenga más asegurado sea el guion adaptado de la novela, firmado por la propia Coixet y por la escritora Laura Ferrero.