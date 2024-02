La protesta de los agricultores no afloja: colapsan varias autovías y se preparan para llegar al centro de Barcelona

CONVOCATÒRIA DEMÀ punts de sortida: fil

🚜 @uniopagesos tractorades des de les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Vilafranca per la Diagonal, i Catalunya Central i Girona, per Meridiana

🚜 @uniopagesos amb altres organitzacions 7h des de la Fondarella per A2 fins a Diagonal pic.twitter.com/MCW0wzirTP