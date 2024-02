Duro choque entre PP y PSOE a cuenta del terrorismo y el “catastrofismo” económico: “Dejen de usar el metanol para hacer oposición”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene durante la sesión de control del Gobierno este miércoles celebrado en el Congreso. (EFE/JJ Guillén) EFE

Primera sesión de control del año y primer cara a cara entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El debate ha estado marcado por los reproches del popular, al líder del Ejecutivo a cuenta de sus pactos con los independentistas, las últimas decisiones judiciales en torno a la investigación por terrorismo a líderes independentistas y sobre la amnistía.

“Deje de usar el metanol para hacer oposición”, ha asegurado el presidente del Gobierno como respuesta a las críticas de los populares. Feijóo ha recordado a Sánchez como en los últimos meses no ha impulsado ninguna ley y ha perdido algunas votaciones importantes por el voto en contra de sus socios; “¿Es consciente de la realidad de su Gobierno?”.

Sánchez ha decidido recurrir a la ironía para responder: “Como ya sé por donde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente, de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos de todos estos años”, ha dicho el presidente, en referencia a las palabras de Feijóo sobre el metanol que expulsan las vacas.

El líder del Gobierno ha acusado al Partido Popular de “no entender el pluralismo político”, por eso, “ustedes no entienden España”, ha apuntado. “Ustedes usan en metanol como estrategia de oposición”. Siguiendo con el símil, Sánchez ha explicado que “uno de los usos del metanol es el combustible, es lo que echan ustedes a Cataluña cuando usan la guerra sucia cuando gobiernan o lo hace el señor Abascal hablando de un 155 permanente”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene durante la sesión de control del Gobierno este miércoles celebrado en el Congreso. (EFE/JJ Guillén) EFE

Sánchez ha aprovechado el metanol para explicar la estrategia de oposición: “Las tres propiedades del metanol son las siguientes: primero, incoloro, como su proyecto político. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto, y tercero: tóxico, como su catastrofismo económico”, ha completado.

El líder de los populares ha asegurado que el Gobierno no está atendiendo los problemas “de la España real”, por eso, le ha recomendado gobernar para “quienes le pagan el sueldo y no para quienes le han puesto en La Moncloa”. Feijóo ha querido capitalizar las protestas del sector agrario tildando de “dogmatismo climático” las políticas medioambientales del Ejecutivo, un “dogmatismo”, que ha sumado a supuestas subidas de impuestos y ausencia de gestión en crisis como la de la sequía.

“Paren de banalizar el terrorismo”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido tajante ante la pregunta del portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado. El popular ha preguntado si el presidente del Gobierno “ahora también es juez”, después de que Sánchez opinara hace unos días que para él “el independentismo no es terrorismo”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños durante la sesión de control del Gobierno este miércoles celebrado en el Congreso. (EFE/JJ Guillén) EFE

Bolaños, ha asegurado que “de tanto banalizar la palabra, la palabra terrorismo no vale nada si sale de su boca. Hace más de diez años que la democracia española venció al terrorismo”, ha expresado. ”Se lo voy a decir claro; dejen de banalizar la palabra”. “Es una desgracia para nuestro país que el Partido Popular no sepa hacer oposición sin usar el terrorismo”.

Para el PP, ellos no banalizan el terrorismo, sino que el PSOE los blanquea: “Paren de blanquear a terroristas, están ahí, le dan sus votos y a usted le han hecho ministro”, ha respondido Miguel Tellado. “En una democracia normal, no se defiende a los que atacan a los jueces y no se presiona a los fiscales”, ha completado.

Bolaños se ha preguntado si realmente Junts per Catalunya y sus miembros son terroristas, “¿por qué se reunieron después de las elecciones del 23 de julio con ellos para hacer presidente al señor Feijóo?”, “¿hoy son terroristas estos partidos y en verano no?”, “¿solo son terroristas cuando no pactan con ustedes?”, ha completado.