Este es el dinero que gana Bayona si ‘La sociedad de la nieve’ consigue el Oscar

Tráiler de 'La sociedad de la nieve', la nueva película de J. A. Bayona que se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2024

¿Qué actor no ha soñado alguna vez con ganar un Oscar? Es probable que más de uno lo haya hecho. Pero lo cierto es que son solo unos pocos los que tienen el honor de decirlo. Y, quizá, Juan Antonio Bayona pueda incorporarse el próximo 10 de marzo a esa exclusiva lista. El popular director de cine español ha triunfado en todo el mundo con su última película, La Sociedad de la Nieve, que le ha valido dos nominaciones: en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Más allá del prestigio que supone hacerse con este reconocimiento, conseguir este premio también viene acompañado de una curiosa cantidad de dinero.

El largometraje narra una historia extraordinaria de supervivencia protagonizada por un equipo de rugby uruguayo que sufrió un accidente de avión en la cordillera de los Andes en 1972. La calidad del film ha hecho que haya sido seleccionado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en los Premios Oscar 2024. Esta elección tuvo lugar después de superar a otras películas como 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos. Así, La sociedad de la nieve se perfila como una de las favoritas en la categoría de Mejor Película Internacional.

A pesar de no haber obtenido nominaciones en otras categorías, no hay que olvidar que la película de Bayona también ha sido finalista en la carrera por una nominación al Oscar de Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original. El compositor Michael Giacchino, reconocido por su trabajo en películas como Ratatouille y ganador de un Oscar por Up, fue parte de este destacado equipo que contribuyó al éxito del largometraje.

Cuánto dinero recibe Bayona si gana un Oscar

La película de Bayona cuenta con dos nominaciones en los Premios Oscar 2024. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

La concesión de un Oscar, como se establece en el reglamento de la Academia, no incluye un premio económico para el ganador o ganadora. A diferencia de otros galardones como los premios Nobel, este es un reconocimiento de prestigio en la industria del cine, pero no va acompañado de ninguna recompensa adicional.

Además, el valor de la estatuilla dorada es principalmente simbólico, ya que tiene una composición material de unos 400 dólares. Sin embargo, lo que quizás no es apenas conocido es que quienes optan a un Oscar firman previamente un acuerdo que prohíbe la reventa de la estatuilla por un precio superior a un dólar. Esta cláusula se implementó para evitar la compraventa en el mercado negro, una práctica que se dio en el siglo pasado.

Por tanto, el Oscar es un prestigioso reconocimiento en la industria cinematográfica, pero su valor material es relativamente bajo y su importancia radica en el reconocimiento y el honor que representa para los actores, directores y compositores que lo reciben.

La película cambia en Netflix: La sociedad de la nieve bate récord

La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. (Netflix) Europa Press

Es indudable que la apuesta de Netflix por La sociedad de la nieve ha tenido un importante impacto en la carrera de Bayona. A pesar de los desafíos iniciales que enfrentó la película en su estreno en cines, donde no alcanzó el éxito esperado en taquilla, la decisión de la plataforma de streaming de incluirla en su catálogo ha cambiado completamente el panorama.

La película, basada en hechos reales, logró encontrar su audiencia en Netflix. Los números de visualizaciones son impresionantes, con 55,8 millones de horas y 22,9 millones de visionados en su fin de semana de estreno. Esto muestra el interés que generó a nivel global.

Tal es así, que La sociedad de la nieve ha superado las expectativas en taquilla desde que se convirtió en parte del catálogo de Netflix, recaudando casi 2,5 millones de euros en las salas y atrayendo a más de 350.000 espectadores. Además, es un logro significativo que ninguna película de habla no inglesa haya alcanzado tales cifras en la plataforma durante 2023.

Este éxito y reconocimiento de la película, junto con las positivas críticas, puede llevar a un desenlace épico en los Oscar, con la posibilidad de que Bayona reciba su primera estatuilla, lo que sería la 19ª en la historia del cine español.