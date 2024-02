El Real Madrid recupera la sonrisa ante el Valencia, el gol fantasma de Dragoni y el jugadón de Sanni Franssi: los mejores momentos de la jornada de la Liga F

La delantera danesa del Real Madrid, Signe Bruun, celebra su gol ante el Valencia (EFE / JuanJo Martín) JUANJO MARTIN | EFE

El Real Madrid dijo la semana pasada adiós a la Champions. Tras no conseguir la victoria en ni un solo partido y tan solo lograr un punto en toda la fase de grupos al rascar un empate ante el Chelsea, el club blanco se despedía de la competición internacional con pena y sin gloria. Las de Alberto Toril no han conseguido realizar la actuación deseada en Champions, parece que se les resiste, un hecho que marcó la semana. Sin embargo, encaraban la jornada 16 con la necesidad de seguir sumando, de no perder de vista al Barcelona y esperar a que se dejen algún punto que las permita recortar distancias.

Lo cierto es que lo segundo no ocurrió, las azulgranas están registrando una temporada perfecta hasta el momento, donde no han perdido un solo partido de Liga F, pero lo primero sí. Las blancas jugaban en casa, y no se sabe si fue el apoyo del público, el orgullo de redimirse tras el fiasco entre semana o qué, pero las de Alberto Toril salieron enchufadas desde mismo instante en que sonó el silbido inicial y el balón empezó a rodar sobre el verde. En el minuto 29, ya se encontraban por delante en el marcador gracias a un gol de Linda Caicedo, y antes del descanso, ya habían conseguido encarrilar el encuentro con un 3 a 0 gracias a dos tantos de Caroline Moller.

En la segunda parte no bajaron el ritmo y en el minuto 53, Moller certificó su hat-trick. Tres minutos después, Anita intentaba recortar distancia, pero las de Toril no estaban por la labor de permitirlo. La El Estadio Alfredo di Stéfano se convirtió en una una fiesta para el Real Madrid que cerraron el marcador con un 7 a 1, gracias a los goles Brunn, Feller y el de Maite Oroz que se sumó a la festejo en el último minuto.

El gol fantasma de Dragoni

El Barcelona a la cabeza de la competición nacional y con una distancia suficiente como para poder dar descanso a las jugadoras que habitualmente componen el once inicial, salió a su encuentro ante el Sporting de Huelva con jugadoras menos habituales y jóvenes promesas que vienen pisando fuerte desde el filial. En el minuto 20, Claudia Pina abrió el marcador para las azulgranas y seis minutos más tarde hacía el segundo tanto. El partido se ponía de cara rápidamente para las jugadoras de Jonatan Giráldez.

En el 70, Dragoni trató de sumarse a la fiesta con un disparo en la frontal del área gracias a un pase de Aitana Bonmatí. Sin embargo, el tiro dio en el larguero, rebotó en el suelo pero no llegó a tocar la red, por lo que la árbitro del encuentro señaló que no había sido gol. Pero lo cierto es que el balón sí llegó a traspasar la línea de la portería. Fue uno de esos goles fantasma que muchas veces solo se dan como bueno tras ver la repetición, o porque el VAR avisa al colegiado de campo. El hecho es que ese tanto no llegó a subir al marcador, aunque sí lo hicieron los goles de Graham y Brugts para cerrar el partido con un 4 a 0.

El jugadón de Sanni Franssi

La Real Sociedad y el Eibar han protagonizado el derbi de la jornada y lo cierto es que las primeras han demostrado quienes son las reinas de País Vasco. Las donostiarras han dado una exhibición de fútbol, aunque cabe una mención especial a Synne Jensen y Sanni Franssi, el dúo imparable que se ha echado el equipo a la espalda y han protagonizado los dos goles del encuentro.

En el minuto 9 de partido, Jensen ha metido un pase al hueco para la carrera de Franssi, quien un par de zancadas después se ha metido en el área, ha recortado a una defensa y ha mandado el balón al fondo de la red para abrir el marcador para la Real Sociedad. Y en la segunda parte, el dúo Jensen-Franssi ha entrado en acción para anotar el segundo tanto del partido y cerrar con un 0-2 el encuentro.