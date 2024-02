Llorente evita que el Real Madrid se lleve el derbi y ponga medio techo a LaLiga

Llorente pelea un balón con Jude Bellingham (REUTERS). REUTERS

Sin ser el mejor partido, con un equipo teniendo la mente más en el futuro a corto plazo que el presente, con otro cuya defensa era circunstancias sufría lesión de un jugador clave antes de que rodara el balón, el derbi del Bernabéu dejó buenas historias la polémica servida para el relleno de las tertulias deportivas. El problema en las cervicales de Vinicius lo resolvió Brahim con un masaje al balón durante sus estancia en el verde. Joselu calentaba con una intensidad fuera de lo común mientras el brasileño se llevaba la mano a la zona del trapecio, cuando Ancelotti decidió revocar su decisión.

Tiró de su plan C y dotó a su equipo del dinamismo necesario para borrar del mapa al Atlético en la primera parte. Simeone cambió de sistema hasta en tres ocasiones y agotó sus cambios cuando aún restaba media hora por jugarse. Sirvan estos dos intangibles como explicación al insulso primer acto de los suyos que marcaron dos goles, pero no lograron la victoria. Savic cabeceó un córner en el que Saúl, en fuera de juego, estorbó a Lunin. No obstante, Llorente se vistió de Sergio Ramos y empató en el minuto 93, cuando el público blanco ya le estaba poniendo el techo a media Liga.

Noticia en desarrollo.