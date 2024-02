La “fuga de cerebros” del Barcelona: de Jonatan Giráldez a Oshoala y Alexia Putellas pendiendo de un hilo

FC Barcelona Femenino (Europa Press)

El Barcelona está firmando una temporada casi perfecta. A excepción de la última jornada de Champions, donde las azulgranas se dejaron dos puntos en el encuentro ante el Benfica, donde no pudieron pasar del empate, la temporada está siendo perfecta para las de Jonatan Giráldez. No han perdido un solo partido, y no solo eso, sino que cada fin de semana celebran una fiesta del gol ante cualquiera que se ponga en frente. El último ante el Betis concluyó 0-6; el anterior ante el Levante fue 7-0; y ante el Real Madrid lo cerraron con un 4-0. El Barcelona continúa ampliando su hegemonía tanto a nivel nacional como internacional.

El problema es que a medida que sigue creciendo su leyenda, están presenciando una “fuga de cerebros” preocupante. Algunos de los activos que han llevado al equipo a lo más alto han decidido poner fin a su relación con el club blaugrana. La última salida que han anunciado ha sido la de Asisat Oshoala, quien acaba de firmar un acuerdo con el Bay FC, un equipo de la liga femenina de Estados Unidos. La delantera ha firmado con la franquicia de San Francisco hasta la temporada 2026, con la opción de ampliar su contrato por una temporada más.

Te puede interesar: El último objetivo del Real Madrid femenino en Champions para no irse con las manos vacías: un pellizco económico para dar la vuelta a sus cuentas

De esta forma, pone fin a cinco años vistiendo la camiseta azulgrana, donde lo ha ganado todo. En enero de 2019 llegó al club procedente del Dalian Quanjian FC. Y cinco años más tarde había conquistado dos Champions, cuatro Ligas F, cuatro Supercopas y tres Copas de la Reina. A nivel personal, llevó los colores del Barcelona en 162 partidos y marcó 117 goles. Ahora, tras un año en el que su protagonismo en el club ha sido más bien escaso, la nigeriana ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional y cruzar el charco para probar suerte en Estados Unidos. Sin embargo, esta no es la única que ha roto su relación con el Barça.

Jonatan Giráldez también dejará el club, aunque lo hará a final de temporada. En el año 2021, llegó para sustituir a Lluís Cortes y desde entonces, el Barcelona ha vivido una época dorada, en la que lo ha conseguido absolutamente todo y ha llevado al equipo a lo más alto a nivel deportivo. “Comunicé al Club que tenía la intención de no renovar el contrato y quería que tuvieran el tiempo suficiente para organizarse y buscar el mejor futuro posible. El pasado viernes se lo comuniqué a las jugadoras y al staff la situación. Quería contar las razones de la decisión”, explicó el entrenador.

Te puede interesar: Vinicius vuelve a ser víctima de un episodio racista, ahora Getafe: “Eres un mono”

El Washington Spirit, equipo de la NWSL, será el club en el que entrenará a partir de la temporada siguiente. “Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de liderar el equipo y formar parte de la familia Washington Spirit. Es un gran honor y una mayor responsabilidad ayudar a llevar al club al siguiente nivel, así que dedicaré mi corazón y mi alma para que todos en el equipo estén orgullosos y sean parte de algo grande”, manifestó Giráldez.

La renovación de Alexia en el aire

Ahora mismo la máxima prioridad es la recuperación de la futbolista, dado que todavía resta mucho tiempo por delante para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ya se han producido diferentes movimientos. Tras varias reuniones entre el club y la jugadora, los primeros decidieron plantarse ante las exigencias económicas. Y es que, Alexia Putellas pedía un contrato cerca de un millón de euros y, aunque no ha llegado a las siete cifras, el club sí que ha incrementado cuantiosamente el importe respecto a su contrato actual.

Otro de los cambios que ha llevado a cabo la directiva es reducir el tiempo del acuerdo, pasando de tres años a dos. Una cuestión que pilló totalmente por sorpresa a la jugadora, dado que la duración no era uno de los puntos a debatir, al menos a priori. El problema es que ahora, con Alexia descontenta por este cambio de última hora, puede que se muestre más receptiva con las ofertas procedentes de Estados Unidos a las que se suman las de Arabia. Desde el club catalán afirman que no son conscientes de ninguna oferta, mientras tratan de cerrar cuanto antes un acuerdo con la futbolista.