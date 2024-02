Arranca la campaña del 18-F: Alfonso Rueda pide el voto a los que les gusta Galicia “tal y como es”

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda (i) en el acto de apertura de campaña del PP para las elecciones gallegas (EFE/Lavandeira jr)

Tenía que ser un lugar muy emblemático el elegido por el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, para dar el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones gallegas. Y lo ha sido. La tradicional pegada de carteles que oficializa el inicio de la campaña electoral del PP se ha celebrado en la praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, “uno de los símbolos de la civilización occidental” y la plaza mayor de Galicia. Es el punto donde confluyen todos los caminos, expone Rueda, que quiere que su partido sea lo mismo para los gallegos, quiere un PP como una catedral de Santiago.

Aunque varios peregrinos lo han allanado, el camino para conseguirlo no es tan fácil. Cuatro mayorías absolutas consecutivas de Fraga y otras cuatro de Feijóo afianzan muchos votos y escaños, pero ponen el listón muy alto para un presidente que llegó por sorpresa hace dos años y cuyo grado de conocimiento entre los gallegos no alcanza el de los dos anteriores. El reto que tiene por delante sobrepasa aquello de ganar las elecciones, y es que solo le valen las absolutas o ganará perdiendo, como, a su vez, ya le pasó a su antecesor cuando pasó a ser candidato nacional del PP.

Por eso, Rueda apuesta desde Santiago de Compostela, sede oficial de la Xunta y del Parlamento, por una Galicia que siga por el mismo camino de las mayorías absolutas: “Me gusta Galicia tal y como es, por eso quiero seguir siendo presidente de todos los gallegos y gallegas”, ha enfatizado en el primer discurso en el que se le permite pedir el voto. Quiere dejar claro cuál va a ser su estilo para presidirla si supera los 38 escaños el 18-F: busca una Galicia orgullosa, pero no soberbia; una Galicia unida, pero no uniforme; y próspera, pero no conformista.

Rueda da así el pistoletazo de salida a una campaña electoral determinante también a nivel nacional. Para ello, ofrece su “trayectoria y credibilidad” para revalidar el cargo y cerrar el paso a lo que define como un “multipartito” al que le “molesta Galicia”, sobre todo, aquella “no calla ante las injusticias, que no se deja discriminar, que se siente tan gallega como española, que es una tierra abierta y que piensa como piensa en libertad”. El mensaje del PP es claro: Rueda es la estabilidad y la fórmula para que Galicia siga siendo “lo que siempre fue”, sin parecerse a otros lugares de España.

Rueda y Feijóo hacen campaña por separado

Rueda y Feijóo harán campaña por separado: mientras que uno está en Santiago de Compostela, otro estará en Lugo. Luego el primero pasará a Ourense, y el otro entonces viajará hasta A Coruña. Así será la campaña electoral del PP gallego en la que Rueda y Feijóo apenas coinciden. Este viernes, Alfonso Rueda estará en Santiago de Compostela, San Cibrao das Viñas y Ribadavia (Ourense). Paralelamente, Feijóo estará en Pedrafita, Monforte y Mondoñedo (Lugo), para después desplazarse hasta Ortigueira (A Coruña) para ofrecer un mitin.

La de Feijóo será una campaña más alejada de los focos, en sitios pequeños y sin demasiados mítines, exponen desde su equipo. Su presencia será continua e intensa durante la duración de la campaña, pero separada de la del PP gallego. Coincidirán en muy pocos actos: uno de ellos será el de este sábado en la Plaza de Toros de Pontevedra, el “talismán” del PP gallego que les da confianza para ir por la mayoría absoluta. Allí tampoco faltará el expresidente Mariano Rajoy, que nunca falla en los grandes actos de campaña en esta plaza de toros ya adueñada por los populares en campaña.

Allí, los populares pretenden reunir a 14.000 personas en el que será su acto central. Al día siguiente, el domingo, el candidato Rueda participará en una feria en Lalín (Pontevedra) y el lunes despejará su agenda para prepararse durante todo el día para un evento determinante en toda campaña electoral: el debate organizado por la televisión gallega, que se emitirá a partir de las 21:30 horas, y del que ya ha emanado la polémica incluso antes de que comience oficialmente la campaña. Y es que la TVG ha prescindido de Vox y de Democracia Ourensana en el debate, que son los que les disputan los escaños al PP, sin embargo, sí ha invitado a Podemos y a Sumar.