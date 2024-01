Puigdemont defiende el ‘no’ de Junts a la amnistía: “El texto tiene carencias que no se han querido corregir”

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante una comparecencia de prensa. (Álex Flores / Europa Press)

Carles Puigdemont ha tardado poco más de una hora en pronunciarse sobre el no de Junts al texto de la amnistía. El expresident ha utilizado su cuenta de Twitter para reafirmar la postura de su partido y detallar las razones por las que los siete diputados de la formación han votado en contra. “No podíamos dar nuestro apoyo a un proyecto de ley que tiene importantes carencias que no se han querido corregir”, ha defendido el eurodiputado catalán. Puigdemont, no obstante, ha valorado los “esfuerzos” de PSOE y Sumar para defender la norma en un “contexto hostil” y confía en “rehacer el consenso inicial” para “incluir a todos los perseguidos” y sacar adelante la medida de gracia.

Junts ha frustrado este martes la aprobación definitiva de la amnistía en el Congreso y el texto tendrá que volver a pasar por la Comisión de Justicia. La formación independentista ha materializado su voto en contra después de que el PSOE rechazara introducir sus enmiendas en el texto y tapar así “agujeros por los que puede colarse la justicia prevaricadora española”. Los secesionistas insisten en la necesidad de sacar adelante una amnistía que blinde a todos los encausados por el procès y no deje fuera a los procesados por delitos de terrorismo, como el propio Puigdemont.

“La ley habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial. En ese sentido, el texto inicial fue mejorando, pero estos esfuerzos se han quedado a medias”, ha argumentado el expresident en su perfil de Twitter. El eurodiputado ha pedido una propuesta más sólida y “sin fisuras” para frenar la “pulsión patriotera” de jueces y fiscales. “No tengo ninguna confianza en un sistema judicial que permite la vulneración de derechos fundamentales, reiterada durante más de seis años, todos los días”, continúa el líder de Junts.

El Pleno del Congreso rechaza las enmiendas de Junts a la Ley de Amnistía. (Fuente: Congreso)

“Hay jueces que instruyen causas que han participado en actos públicos para blasfemar la ley de amnistía y no pueden ser recusados. Hay jueces que deciden investigarme por terrorismo justo el día en que teníamos que hacer público el acuerdo con el PSOE, después de cuatro años de pasividad. Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas, justo el día antes de que el Congreso de los Diputados trate la ley de amnistía”, continúa Puigdemont. Junts ha pedido una propuesta “sin fisuras” para blindar la norma de cualquier “posible intento de boicot”, según ha explicado la portavoz del grupo en el hemiciclo, Míriam Nogueras.

La Fiscalía rechaza las acusaciones del ‘expresident’

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en nombre de la institución todas las declaraciones vertidas por el expresident, que cuestiona que España sea realmente un Estado de Derecho consolidado. “La Fiscalía no puede sino reconocer la labor de los fiscales y la judicatura en la preservación y el amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos de toda la ciudadanía”, defienden fuentes del organismo. Carles Puigdemont había criticado la “presión patriotera” de los jueces y fiscales españoles en su comunicado de Twitter.