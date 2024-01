Estas son las pruebas físicas de la Policía Nacional en 2024 para aprobar las oposiciones

Agente de la Policía Nacional. (Rober Solsona - Europa Press)

Para muchos, la aspiración de integrar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en su vocación. En nuestro país, este camino se encuentra disponible a cualquier persona que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la ley. Cabe destacar que las pruebas y condiciones para acceder a cada una de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado varían en función de las necesidades y demandas de cada uno de ellos.

En el caso concreto de la Policía Nacional, se establece como requisito fundamental el ser mayor de edad y contar con la nacionalidad española. A partir de estos pilares, se añaden condiciones adicionales que abarcan aspectos físicos, exámenes de conocimientos, evaluaciones médicas y entrevistas personales.

Te puede interesar: Estas son las 8 oposiciones con más de 50 plazas a las que te puedes apuntar antes de febrero

El primer ejercicio al que se someten los aspirantes es una prueba de agilidad, la cual se permite intentar completar en dos oportunidades. Consiste en superar un circuito de vallas y obstáculos, en el cual, si se llegara a tocar alguno de estos obstáculos, se considera el examen nulo, otorgando al opositor una nueva oportunidad para demostrar su destreza.

Prueba de obstáculos. Acceso a la Policía Nacional

El segundo examen físico está orientado a medir la fuerza, y aquí es donde se observa una distinción entre mujeres y hombres. Las mujeres deben mantenerse sostenidas en una barra con los brazos flexionados, la barbilla por encima de la barra y el cuerpo en completo reposo, resistiendo durante un período que oscila entre 36 y 95 segundos. Por otro lado, los hombres deben llevar a cabo entre cinco y 17 dominadas, con la condición de evitar cualquier tipo de balanceo o rebote, asegurándose de que la barbilla siempre supere la barra para que el ejercicio sea considerado válido.

La última prueba a la que se enfrentan los candidatos es una prueba de resistencia que consiste en correr una distancia de 1.000 metros.

Te puede interesar: Estas son las oposiciones que puedes aprobar más rápido

Cabe resaltar que cada una de estas pruebas se califica en una escala del 1 al 10, y el único requisito para aprobar el examen es alcanzar un mínimo de 15 puntos en la suma total de las tres pruebas. Esto significa que no es imperativo obtener una calificación de 5 en cada prueba individual, ya que un candidato puede compensar un rendimiento menos favorable en una de ellas con un mejor desempeño en las otras dos.

Los duros requisitos impuestos para superar estas pruebas, buscan garantizar que los futuros miembros de la Policía Nacional posean la preparación física y mental necesaria para llevar a cabo su labor de manera efectiva y cumplir con las responsabilidades que conlleva servir en una institución de seguridad de vital importancia en España.

Empiezan las pruebas físicas para acceder a la Policía Nacional.

Otros requisitos

La convocatoria del Ministerio del Interior también especifica que como requisito fundamental para poder acceder a la Policía Nacional, los aspirantes deben contar con un índice de masa corporal no superior a 28, ni tampoco podrá ser inferior a 18. Aunque, se añade que, en algunos casos, se podrán aceptar índices de masa corporal superiores a 28 “si objetiva y claramente se deben, no a un aumento de la grasa corporal, sino a un desarrollo muscular marcado, y no presenta patología ni factores de riesgo sobreañadidos”, se explica.

Te puede interesar: Estas son las claves para aprobar una oposición en España

También se especifica que los aspirantes al cuerpo, no podrán tener una tensión arterial superior a 140 mm Hg de sistólica y/o 90 de diastólica. En relación con la salud de los aspirantes, también quedarán fuera todos aquellos que sufran anomalías genéticas u otras enfermedades que “por su contagiosidad o funcionalidad menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales”.

Con respecto al plano psicológico, no aprobarán las pruebas aquellos que sufran trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo de carácter persistente o recurrente, problemas graves de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos relacionados con factores estresantes o trastornos de personalidad.