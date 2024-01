Sergio Rico explica el límite de latidos por minuto que puede soportar su corazón: “Es casi un milagro que esté bien”

El portero del PSG, Sergio Rico (REUTERS/Christian Hartmann)

El accidente que dejó en coma inducido a Sergio Rico durante prácticamente un mes mantuvo en vilo al fútbol español. La gravedad del percance que sufrió el portero del PSG en mayo, cuando protagonizó una mala caída de un caballo en El Rocío, llevó a temer incluso por su vida. Sin embargo, todo quedó en un susto considerable y el futbolista pudo salir adelante, indemne y deseoso de poder volver al deporte en cuanto le sea permitido.

El ex del Sevilla decidió abrirse en profundidad con respecto a su percance, cuando atendió a ‘Canal + Foot’. Entonces, Rico concedió una extensa entrevista, en la que abordó con todo lujo de detalles el suceso que le llevó a pasar los 26 días más duros de su vida, y sobre todo, el punto en el que se encuentra ahora. “Los médicos dijeron que había un riesgo en cuanto al equilibrio, pero es perfecto. Es casi un milagro que esté tan bien. No debo exceder los 130 latidos por minuto. Todo lo que puedo hacer sin exceder este límite, lo hago”.

El traumatismo craneoencefálico que sufrió lo dejó encamado durante su estancia de tres meses en el hospital. En una exclusiva que concedió a la revista Hola, el guardameta adelantó que gran parte de esta recuperación se debía a su condición física de deportista de élite. En esta línea, le preguntan desde Canal+ Foot: “¿Un doctor te dijo que si no hubieras sido un atleta de alto nivel estarías muerto?”. “Sí, lo dijo”, respondió el sevillano.

🗨️ "Si je n'avais pas été sportif de haut niveau, je serais peut-être mort"



Sergio Rico revient sur son accident de cheval qui l'a plongé dans le coma pendant 3 semaines 🗣️



Une interview en intégralité dans le Canal Football Club, ce soir à 19H30 sur CANAL+ 🔜 pic.twitter.com/giX9Kz3w2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2024

Pese a la gravedad y la incertidumbre sobre si podrá regresar a jugar al fútbol, algo que añora y desea con todas sus fuerzas, la mentalidad es positiva. Asegura que cuando se enteró de que había una posibilidad sintió “alivio”. “El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena”, manifiesta Sergio Rico.

El guardameta lo tiene claro: “El fútbol es mi vida”. “Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida”, asegura.

Último partido como guardameta

Su última aparición a nivel deportivo fue el sábado 27 de mayo, cuando formó parte de la convocatoria del PSG para el penúltimo partido de la liga francesa ante Estrasburgo, donde empataron 1-1 y se proclamaron campeones del torneo. Tras ese compromiso, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente. Allí, mientras estaba montado arriba de un caballo, tuvo una caída y, posteriormente, sufrió una coz del animal que le originó un duro golpe en la zona de su cabeza.