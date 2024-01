El penalti parado por Nanclares a Athenea, el jugadón de Martín-Prieto y la goleada del Barça: los mejores momentos de la jornada de la Liga F

El partido entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao en la Liga F (Real Madrid)

La Liga F ha dejado una jornada curiosa, con penaltis parados, jugadas de infarto y un Barça que continúa ampliando su hegemonía y ensanchando su distancia respecto al resto de equipos de la competición. Acaba de concluir la primera vuelta de la competición y hasta el momento ninguno de los clubes ha sido capaz de imponerse a las de Jonatan Giráldez. Las azulgranas han ganado todos los encuentros que han disputado hasta el momento, lo que las sitúa en lo más alto de la tabla con un total de 42 puntos, con una distancia de nueve puntos con el segundo de la tabla, el Real Madrid.

A pesar de esta aislada situación que protagoniza el Barcelona, el resto de la tabla se encuentra más parejo, lo que hace que cada partido sea como una final y que cada fallo pueda suponer la pérdida de puntos, como fallar un penalti. Esto es lo que ha ocurrido en el encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, un partido ha comenzado ganando para las blancas gracias a un gol de Feller justo antes del descanso. En el minuto 60, se presentaba una oportunidad para la Toril, entrenador del Real Madrid, para cerrar el marcador: un penalti a Athenea.

Sin embargo, Adriana Nanclares, portera del equipo vasco, sirviéndose del apoyo de su afición, adivinó la trayectoria del disparo y pudo detener el balón, gracias a una gran estirada. Aunque, las leonas no fueron capaces de aprovechar esta hazaña, los minutos fueron transcurriendo y el árbitro señaló el final de los 90 minutos sin que el marcador se moviera del 0-1. Así, el Real Madrid se llevaba los tres puntos a casa para tratar de seguir la pista a las azulgranas, aunque sea en la distancia.

La cabalgada de Martín-Prieto

El Sevilla, por su parte, ha cerrado el encuentro con una holgada victoria, aunque no fue hasta la segunda parte cuando las hispalenses comenzaron a estar acertadas de cara a portería. Los primeros 45 minutos se cerraban con el marcador en tablas, ninguno de los combinados había sido capaz de mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, la charla en el vestuario parece haber conferido la motivación necesaria a uno de los equipos. Así, en el minuto 56, Rosa Otermin mandaba un balón a Pamela González, para abrir el marcador.

Sin embargo, era en el minuto 69 cuando Cristina Martín-Prieto dejaba a todos sin palabras. Tras coger el balón en el centro del campo, no sin antes tener que lucharlo con la defensa rival, la delantera hispalense inicia una cabalgada, dejando atrás a dos jugadoras y plantándose en el área en escasos segundos. Desde la frontal, tira a puerta y manda el balón al fondo de la red. Para cerrar el marcador y asegurar la victoria, Martín-Prieto anotaba su segundo tanto en el 75, afianzando los tres puntos.

Un Barcelona apoteósico

Da igual el nombre del rival que tenga en frente, no hay nadie que se las resista. Y es que, lo de las azulgranas no es de este planeta. De las 15 jornadas que se han disputado no se ha dejado un solo punto en el camino, lo que las sitúa con una holgada ventaja respecto al resto de equipos de la competición nacional. Su última víctima ha sido el Betis, aunque las andaluzas no han podido hacer nada frenar al huracán azulgrana. En el minuto 3 de partido, Bruna Vilamala abría el marcador para las de Jonatan Giráldez y en el minuto 30, ya se encontraba con un 0-3 a favor gracias a los tantos de Brugts y Graham. Justo antes del descanso, en los minutos que más duelen, Vicky López anotaba el cuarto para las azulgranas y evidenciaba su calidad con el balón.

Ya en la segunda parte, la fiesta del gol del Barcelona continuó su curso. Todas querían marcar su tanto y sumarse a la celebración. En estos segundos 45 minutos, Graham hacía su segundo gol y el quinto para las azulgranas. Pero la cosa no iba a acabar ahí. Aitana Bonmatí pondría el fin de fiesta, la guinda del pastel en el 75, para cerrar el marcador con seis goles a favor y dejando la portería a cero.