El Atlético, como en el Metropolitano en ningún sitio: Lino y Memphis frenan al Valencia y elevan la imbatibilidad a 375 días

Memphis celebra con sus compañeros su gol anotado al Valencia (REUTERS).

Mira el Atlético al Valencia sin nostalgia de tiempos pasados. Los de la inestabilidad, los del miedo al descenso, aquel periodo en el que los rojiblancos lo mismo te ganaban una Copa del Rey que peleaban por no descender. Esos, precisamente, en los que lleva imbuido varios años el club valencianista. Y de los que parece estar saliendo de la mano de un Rubén Baraja cuya mejoría de su equipo se cimienta en el talento de la cantera. No obstante, Lino y Depay frenaron el progreso del Valencia y prolongaron el idilio del Atlético con el Metropolitano, donde acumula 375 días conocer claudicar.

El Atlético atraviesa su mejor momento de la temporada y no había mejor rival que el Valencia para demostrarlo. Los mismos que hicieron añicos al equipo colchonero en Mestalla, claudicaron seis meses después en el Metropolitano, donde siguen sin ganar. Los rojiblancos no sudaron para conseguirlo y Simeone aprovechó para hacer rotaciones y dar descanso mientras sigue recuperando jugadores para la cuesta de febrero que se viene. Semifinales de Copa del Rey, derbi en el Bernabéu y la ida de octavos de final ante el Inter en Milán.

Te puede interesar: Griezmann, el Principito que hereda la corona de Luis Aragonés en el Atlético: “Nunca le imaginé consiguiéndolo”

Estéril superioridad

Reinildo volvió a ser titular casi un año después de su lesión de rodilla. Y rememoró su condición de especialista defensivo con una actuación impecable y contundente. Siempre rápido y expeditivo en los cruces. Morata dejó su plaza a Memphis. Y Savic y Barrios fueron novedad del once. Mientras, los fichajes invernales observaban con atención. Vermeeren lo hacía desde el banquillo y Kean en el palco a la espera de que se haga oficial su llegada al Atlético. Baraja tan sólo movió una pieza de las once que ganaron al Athletic Club la semana pasada. Ante la baja de Canós por lesión, Javi Guerra fue titular en un centro del campo cuyo compañero de fatigas no era otro que Pepelu.

Los jugadores del Atlético celebran el triunfo sobre el Valencia (REUTERS).

Arrancó el Valencia agazapado, refugiado en su campo, y el Atlético hilvanando posesiones largas, aunque sin crear ocasiones. De hecho, el Valencia estuvo a punto de llegar indemne al descanso, después de un primer tiempo en el que fue netamente inferior a los rojiblancos, aunque sin haberse traducido en el marcador. Lo que parecía un saque de banda inofensivo en campo propio, se convirtió en gol-azo-. Bastó con que la pelota pasara por el rubio. Griezmann, totalmente libre de marca, desajustó toda la zaga valencianista con un pase largo solventado de primeras por un Lino que hacía valer la ley del ex.

Griezmann y Koke, dos guantes

Entendió muy bien el equipo de Simeone cómo hincarle el diente al Valencia. Lo movió de lado a lado y tuvo paciencia para acelerar el juego en cuanto descubría una rendija. Era, a todo esto, el tercer partido del Atlético en la semana natural. Lunes, jueves y domingo. También para eso tiene frase Simeone: “A nadie le importa”. Dos unocerismos habían sido el broche a los dos primeros choques de la semana antes de que el Valencia tampoco pudiera batir a Oblak. El paso por vestuarios trajo consigo un disparo de Javi Guerra con el que Oblak justificó su jornada laboral. También quedó en vano que Baraja diera entrada a Yaremchuk y pasara a jugar con dos puntas porque antes de que se pudiese notar el cambio, el Atlético golpeó.

Koke se sacó un pase preciso que Nahuel Molina y Memphis no desperdiciaron. El primero asistiendo y el segundo tirándose en plancha para marcar. El neerlandés es uno de los futbolistas más eficaces ante el gol por minuto jugado. Las lesiones le lastran, pero cuando le respetan es un futbolista muy aprovechable. El final agonizaba plácido, sin que el Valencia fuera capaz de hacer daño y el Atlético devolviendo el puñetazo de Mestalla y asaltando la tercera plaza tras un partido que les da tranquilidad mientras preparan lo que está por venir. Entre tanto, ya van 375 días sin derrotas en el Metropolitano y subiendo.