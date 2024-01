Rohan Bopanna, el número uno más veterano del tenis: a por el título en los dobles de Australia con 43 años

Rohan Bopanna en este Abierto de Australia (EFE/EPA/LUKAS COCH)

Pase lo que pase este sábado en Melbourne, el Abierto de Australia de 2024 ya habrá sido histórico para Rohan Bopanna. No es para menos cuando el jugador indio, que competirá por el título de dobles, se ha convertido en el número uno más veterano que se ha visto en el tenis. Pasa a encabezar el ranking por parejas a una edad sorprendente, pero a la que está desarrollando, ahí están los resultados, el mejor juego de su vida: 43 años. Si a la tercera final de un Grand Slam como doblista va la vencida, perfecto. Si no, también. Porque todos comentan con fruición el hito de este veterano que está en plena segunda juventud.

Cuando Bopanna dio el salto al profesionalismo, hace dos décadas, estrellas individuales como Carlos Alcaraz y Holger Rune ni siquiera habían nacido. Su especialidad siempre fueron los dobles, en los que ha ganado 24 trofeos (el primero, en 2008) y conquistó un grande en categoría mixta, Roland Garros 2017. Viejo conocido de la Copa Davis, fue finalista del US Open de 2010 con el paquistaní Aisam-ul-Haq Qureshi. Este fue su socio más notable en el circuito hasta que el australiano Matthew Ebden, con el que intentará doblegar a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en la Rod Laver Arena, se cruzó en su camino a finales de 2022.

La alianza que establecieron ya de cara a 2023 no ha podido darles mejores resultados. El año pasado, fueron subcampeones del US Open, llegaron a cuatro finales de Masters 1000 (ganaron Indian Wells) y estuvieron en las ATP Finals. Este lo han empezado por todo lo alto, con la posibilidad de levantar la copa en Australia, un torneo al que Bopanna lleva acudiendo 17 ediciones consecutivas. Tras muchos altos y bajos, parece que, por fin, está ante su gran momento.

Bopanna y Ebden en el pasado US Open (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Estuvo a punto de retirarse

Hace mucho que el tenista indio renunció a disputar individuales, con un puesto 213 a nivel mundial como techo clasificatorio (en 2007) y sin lograr acceder al cuadro final de ningún major. Lo suyo, en el panorama tenístico, ha sido compartir alegrías y penas en la pista. Una que llegó a dejar su físico realmente maltrecho, con unos dolores que hicieron de los analgésicos los compañeros de viaje más recurrentes.

Las lesiones han dado mucha guerra a Bopanna. Sobre todo, con problemas de rodillas, en las que ni siquiera tiene cartílagos, y de espalda. Si no llega a seguir a rajatabla un plan de baños de hielo diarios y masajes, quizá ya estaría retirado. Despedirse del deporte de la raqueta fue una opción que estuvo encima de la mesa para él, cuando la competitividad y el cuerpo le fallaban, pero acabó desechándola. Cuidarse más no fue la única clave para seguir en activo: el yoga adquirió una importancia capital en su rutina.

“Me ha ayudado mucho a calmar mi mente y no me siento acelerado en la cancha”, reconocía a The Guardian estos días. Con más de 500 victorias y casi 10 millones de dólares en premios, estar al frente de la modalidad que domina es un buen culmen para alguien que creció, de forma no muy boyante, en la India rural. “A veces, echo la vista atrás y soy consciente de los recursos que teníamos y no me puedo creer que esté aquí hoy”, asegura Bopanna, tras haberse criado en la finca de cultivo de café que tenían sus padres.

La vida le permitió ayudar a su gente más adelante, ya que el éxito que ha alcanzado como deportista motivó que hoy en día tenga su propia academia tenística en Bangalore. A menos de dos meses de cumplir los 44, competir, simplemente, le hace feliz. Con sus récords de longevidad a cuestas, al igual que alguna que otra cana (inevitable), va a contribuir a sellar un Open de Australia magnífico para India.

Bopanna en una imagen de archivo en la Copa Davis (REUTERS/Antonio Bronic)

En materia individual, Sumit Nagal, que hace meses apenas tenía fondos, estuvo en segunda ronda gracias al primer triunfo de un indio sobre un cabeza de serie en un Grand Slam desde 1989. Si a esto le sumamos que el país ha pasado a presumir de líder mundial en dobles, qué más se puede pedir. No digan Lisa Raymond (39), Roger Federer (36) o Serena Williams (35): el más mayor al frente de la tabla es Rohan Bopanna.