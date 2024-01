El PP sale en defensa de García-Page: “A los presidentes autonómicos no se les debe humillar”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid (EFE/ Javier Lizón)

Page está en una encrucijada después de sus declaraciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio está “en el extrarradio” de la Constitución. Además, su conversación con tres presidentes autonómicos del PP, en la que confesaba su incomodidad dentro de su partido, se hizo pública, lo que le ha complicado aún más las cosas. Mientras que los socialistas le reprochan sus palabras, los populares salen en su defensa. Este jueves, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha defendido: “A los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar y mucho menos a un presidente que es el único (del PSOE) que ha ganado por mayoría unas elecciones”, sentenció en declaraciones tras un desayuno informativo para presentar a uno de sus barones, el riojano Gonzalo Capellán.

“Me parece un poco sorprendente la humillación del PSOE hacia el presidente Page. A mí me parece sorprendente”, insistió Feijóo, destacando su sorpresa por todo lo que está pasando en el partido de Pedro Sánchez: “El PSOE considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez”, agregó. Por todo ello, el líder del PP respalda las palabras de Page sobre que su partido está “en el extrarradio” de la Constitución, lo que no considera una crítica, sino una “crónica”.

La amnistía y los pactos con Junts quiebran la calma con García-Page en Moncloa y en Ferraz.

Aunque desde la Dirección Nacional del PP niegan, hasta el momento, contactos con el presidente castellanomanchego, varios barones populares, además de Génova, han salido en su defensa después de las críticas de su propio partido. Y es que el ministro de Transportes e integrante de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, sentenció que quien está en el “extrarradio” del PSOE es el propio Page y desde hace “bastante tiempo”, las palabras más duras que, hasta el momento, el PSOE ha vertido contra Page.

Los ‘barones’ del PP apoyan a Page

La polémica ha traspasado las fronteras autonómicas. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha saltado a defender a su homólogo en Castilla-La Mancha, con quien ha firmado en varias ocasiones pactos interterritoriales, y no ha dudado en acusar a los socialistas de “despreciar” a García-Page por no seguir la línea del partido, considerando un “completo error” el hecho de que le enseñen la puerta de salida. “Yo como Partido Popular me beneficio, pero me daría bastante pena”, opina Díaz Ayuso.

Como su jefe, Ayuso también censura que a las personas que gobiernan gracias a “amplias mayorías” se les desprecie dentro de su propio partido por no seguir con todo el argumentario. Las mayorías absolutas, según la presidenta madrileña, solo son posibles cuando “convences a gente que no es de tu espectro político”, tal y como le pasó a Joaquín Leguina o Felipe González.

Por su parte, uno de los implicados en aquella charla entre presidentes en Fitur, el presidente murciano, Fernando López Miras, también ha decidido defender a su manera a Page, optando por la discreción porque, en su opinión, le haría un “flaco favor” si le defiende o si habla de lo que estuvieron comentando. “No se puede coger la literalidad de las palabras porque es un contexto muy afable, muy amistoso”, señaló López Miras sobre la conversación privada recogida por las cámaras de Antena 3.

“Nos conocemos de hace muchos años, tenemos confianza y hablamos de forma distendida”, ha desvelado el presidente murciano, que asegurado que la iniciativa para llevar a cabo esa conversación se gestó “un poco entre todos”, con motivo del sistema de financiación autonómica.