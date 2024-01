Page confiesa a los barones del PP su sufrimiento dentro del PSOE : “A mí ya están a punto de extraditarme”

Page, Miras, Mazón y Moreno en Fitur (EFE/Gobierno de Castilla-La Mancha)

Emiliano García-Page no esconde su distanciamiento con la dirección del PSOE, su partido. No obstante, las diferencias del presidente de Castilla-La Mancha, una de las tres comunidades autónomas en poder de los socialistas, con la dirección nacional rosa ha quedado nuevamente plasmada este miércoles en Madrid, en la inauguración de Fitur. Los pabellones de Ifema han sido el decorado de un encuentro informal entre el manchego e importantes barones del PP –Carlos Mazón, Juanma Moreno y Fernando López-Miras– a quienes ha confesado que, desde hace un tiempo, su pertenencia al Partido Socialista le supone todo un padecimiento. “Yo sufro... no te lo imaginas”, reveló a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia en una conversación captada por las cámaras de Antena 3.

Si bien esta reunión espontánea, de no más de 10 minutos, versó principalmente sobre el financiamiento autonómico, ni Page ni los presidentes populares obviaron el hecho de que la foto daría que hablar. “Para ti es más complicado”, sugería Moreno al socialista. “La foto de hoy...”, advirtió, por su parte, el presidente valenciano a Page. Ante las miradas cómplices de sus rivales políticos, el manchego halló el momento idóneo para desahogarse: “A mí ya están a punto, prácticamente, de extraditarme”.

“Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía”, bromeó Mazón. “Eso me dijeron el otro día en una reunión. Serán hijos de puta”, respondió, serio, Page. “Si se mete contigo, haremos desde fuera rollo...”, prometió el andaluz. A pesar de ser conscientes de que su conversación estaba siendo registrada, ni los populares ni el socialista se cortaron en sus declaraciones. “Tú los tienes nerviosos todo el día”, dijo Miras. “A ti esto te gusta”, insistió Mazón. “Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima: echar a todo dios que se le opone”, terminó por confesar Page.

Page, contra la amnistía

Asimismo, el presidente castellanomanchego criticó a su propio partido ante los micrófonos por las negociaciones con los independentistas en el marco del nuevo acuerdo alcanzado por el PSOE con los independentistas para acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía: “El PSOE está en el extrarradio de la Constitución”, sentenció. Además, utilizó el mismo argumento de la derecha para arremeter contra su propio partido al asegurar que “no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, terrorismo significa tener intención de generar terror”.

Estas acusaciones, que fueron más allá de sus críticas habituales contra las decisiones tomadas en Madrid, provocaron que Ferraz rompiera su silencio. Ni más ni menos, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, encargado además de negociar con Junts, le contestó señalando que la mayoría sabe qué es el terrorismo y que él también debería saberlo. Poco después, el ministro de Transportes y nuevo miembro de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, le sentenció: “Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución”.

Horas después, en una nueva atención a los medios en el evento madrileño, Page se defendió de estos ataques de Puente, asegurando que a sus espaldas lleva varias elecciones ganadas a la derecha, y “el que gana a la derecha no está en ningún extrarradio”. Aunque reconoció su preferencia por un Gobierno progresista a uno conservador, volvió a cargar contra las “cesiones” del PSOE a los independentistas y, echando mano de la ironía, se negó a pedir disculpas por “ganar las elecciones”.