Alejo Vidal-Quadras reaparece tras sobrevivir al atentado: “Mis condiciones tanto físicas como anímicas no me permiten acompañaros”

Alejo Vidal-Quadras reapareció públicamente este miércoles tras el intento de asesinato sufrido en plena calle el pasado 9 de noviembre en Madrid. Recibió un disparo en la cara. Lo hizo eso sí a través de un vídeo grabado, no de forma presencial, en un acto convocado por la Fundación NEOS bajo el título ‘Sin Frenos: El camino suicida hacia la autodeterminación’, en el que también participaron el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (es presidente de NEOS), la cofundadora de UPyD Rosa Díez, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, el filósofo y escritor Fernando Savater y el diplomático José Cuenca.

Exlíder del PP en Cataluña y uno de los fundadores de Vox, Vidal-Quadras compareció visiblemente afectado de la voz y con palabras de cariño hacia los promotores de la conferencia por invitarle, así como hacia todas las personas que en las últimas semanas se han preocupado por su estado. Cabe subrayar que el veterano dirigente, de 78 años, no ha dejado de pronunciarse sobre la actualidad política en su cuenta en la red social X, es decir que su débil salud, incluso en los peores días, no le ha frenado para expresar sus opiniones acerca de la amnistía o todas y cada una de las concesiones del Gobierno a Junts, en último término afectando al delito de terrorismo, a fin de que la legislatura pueda avanzar.

El evento tuvo lugar en el Auditorio Mutua Madrileña, en Madrid, donde en una gran pantalla y para satisfacción de los asistentes apareció el esperado protagonista, que comenzó excusando su ausencia, al menos en el sentido físico: “Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí el 9 de noviembre no me permiten, por mis condiciones tanto físicas como anímicas, acompañaros presencialmente esta tarde, pero no he querido desaprovechar esta ocasión para agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto y de apoyo que he recibido desde que tuvo lugar el atentado. Sé que todo lo que me habéis dicho muchos de vosotros en estos mensajes es fruto de vuestra generosidad y no de mis méritos, pero lo agradezco igualmente desde el fondo de mi corazón y me ha resultado muy reconfortante”.

“La existencia misma de la nación está en peligro”

Inmediatamente después, Vidal-Quadras hace una breve valoración, a su juicio, de lo que está ocurriendo en España: “Atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro. Es por eso que el trabajo de NEOS y de tantas entidades civiles que se han movilizado en defensa de la cohesión nacional, de la democracia, de la libertad, del imperio de la ley, es tan esencial en estos tiempos. Os animo a seguir con este magnífico trabajo y espero que no pase mucho tiempo hasta que yo pueda incorporarme a vuestra tarea. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto”, concluyó el superviviente.

Alejo Vidal-Quadras (78 años) se encontraba el pasado 9 de noviembre a mediodía en el número 40 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, en el barrio de Salamanca, cuando recibió un disparo en la cara. La Policía Nacional inició la búsqueda de dos motoristas. Uno conducía y el que iba de paquete, con casco negro, descerrajó el tiro, que atravesó la mandíbula. La víctima, ya en sus primeros momentos de consciencia plena y lucidez, no dudó ante los agentes de la autoría, señalando al régimen de Irán, que en su tarea de eurodiputado tanto señaló, de la mano de la oposición.

La investigación y la operación para resolver el caso están resultando complejas. Recientemente, las autoridades de Colombia han detenido en la frontera al venezolano Greg Oliver Higuera Marcano por su presunta implicación en el atentado. El arrestado estaba plenamente identificado por la Policía Nacional, que lo relacionan con la preparación del intento de asesinato. Higuera Marcano pretendía entrar de forma ilegal al país. Las fuerzas de seguridad lo interceptaron en el puesto de control terrestre de la localidad de Villa del Rosario porque le constaba una orden internacional de detención o, lo que es lo mismo, una alerta roja de Interpol.

Con este último ya son cuatro los detenidos, pero el sicario sigue en paradero desconocido. Hay orden internacional de busca y captura contra Mehrez Ayari, francés de origen tunecino al que los investigadores consideran autor material. Cuenta con múltiples antecedentes en Francia y es una de las piezas clave del caso.