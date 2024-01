El Gobierno descarta crear el fondo que piden Page y tres regiones del PP para compensar a las CCAA infrafinanciadas

La vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. (M. Dylan - Europa Press)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este jueves que el Gobierno vaya a acceder a crear un fondo de nivelación para compensar a las comunidades autónomas (CCAA) infrafinanciadas, como pidieron este miércoles Castilla-La Mancha (PSOE), Valencia, Murcia y Andalucía (PP) en conversaciones mantenidas en Fitur. Esta propuesta tiene su origen en un trabajo del centro de estudios Fedea y consiste en destinar 3.277 millones de euros del Estado a una herramienta que iguale los recursos por habitante y a competencias homogéneas de las distintas autonomías del régimen común, ya que actualmente existen desigualdades.

En concreto, Montero ha explicado que algunas CCAA plantearon esta propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace unos meses, pero no logró un apoyo mayoritario del resto, por lo que desecha la idea. “El conjunto de las CCAA dijo que no. Es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual, lo que es difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto”, ha afirmado la vicepresidenta, añadiendo que el PP no tiene un modelo para reformar la financiación autonómica. “En cada parte están en una posición de máximos y el señor Feijóo aplaude esta posición cuando se desplaza por el territorio, aunque sea contradictoria (...) debería de tener una posición única”.

Te puede interesar: Perdonar parte de la deuda a Cataluña y a otras CCAA muy endeudadas no bastará: el problema se remonta a más de una década

En este sentido, Montero ha reiterado que la propuesta que sí se va a llevar a cabo es la condonación de parte de la deuda que las autonomías tienen con el Estado o con el mercado, una de las medidas pactadas con los partidos nacionalistas que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.

La condonación de la deuda se negociará desde febrero

La vicepresidenta ha anunciado durante la Comisión de Hacienda en el Congreso que las conversaciones con las regiones se iniciarán en febrero. Esta medida se adoptará como paso previo a la reforma del modelo de financiación autonómica y su argumentación se basa en perdonar la deuda generada en la crisis de 2008. Según ha explicado Montero, hay que ver “la incidencia que tuvieron los recortes de los gobiernos de Rajoy sobre las CCAA y que les obligaron a un grado de endeudamiento”. El Gobierno está ahora “dispuesto” al “reconocimiento de ese déficit que en su momento se les pasó —a las autonomías— para el peor resultado en términos de servicios públicos”, ha afirmado la vicepresidenta.

Lo cierto es que esto supone un cambio de criterio sobre el ya longevo debate de condonación de la deuda autonómica, que hasta ahora se centraba en establecer medidas para las regiones infrafinanciadas y, por tanto, en una posición más dada a endeudarse para prestar los servicios que tienen transferidos.

Te puede interesar: Cataluña es la comunidad más endeudada con el Estado y Valencia la más perjudicada: así funciona el sistema de financiación autonómica

Según los cálculos de Fedea y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la financiación que recibe cada CCAA por habitante ajustado y a competencias homogéneas, las peores financiadas un año tras otro son Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por otra parte, las regiones más endeudadas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) son Cataluña, Valencia y Andalucía. Esta última ya ha mostrado públicamente su disposición a entrar en la condonación de la deuda pese a estar gobernada por el PP.