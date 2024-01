Carles Falcón, tercer muerto español en el Dakar: un espectador y otro piloto le precedieron

El piloto español de rallys Carles Falcón (TWINTRAIL RACING TEAM)

La leyenda negra del Dakar vuelve a estar protagonizada por un español desde este lunes. Tras ocho días en coma inducido, el piloto catalán Carles Falcón, que competía en motos en la categoría Original by Motul (sin asistencia mecánica), murió a consecuencia de una grave caída. La sufrió el pasado 7 de enero, a 15 kilómetros de la meta de la segunda etapa, produciéndose un edema cerebral y fracturas en la vértebra C2, las costillas, la clavícula y la muñeca. Tras una lucha encarnizada para que su vida no se extinguiera, no ha sido posible salvarla: “Los daños neurológicos causados por el paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente son irreversibles”.

Falcón era de Tarragona, tenía 45 años y originalmente se dedicó a la informática. Sin embargo, su gran pasión por las motos le llevó a fundar TwinTrail, una empresa con la que acabó teniendo su propio equipo para competir en el Dakar, el TwinTrail Racing. En él le acompañaba su gran amigo Isaac Feliu, junto a quien soñaba con poder terminar una edición de la prestigiosa prueba. El destino no lo quiso así. En 2022, fue Feliu quien sufrió un percance de gran calado, logrando recuperarse meses después de que su compinche completase el Dakar. Dos años más tarde, Falcón, su “hermano” y “ejemplo a seguir”, no ha podido correr la misma suerte.

Así pues, se ha convertido en la tercera persona de España a la que el Dakar se lleva por delante. En total, son 74 los fallecidos durante la disputa de algunas de las 46 ediciones del rally, con 1986 (siete muertes) y 1988 (seis) como aquellas más trágicas. El suceso de mayor gravedad desde que nació la competición ocurrió en el 86, con cinco muertos al estrellarse un helicóptero en Gourma (Níger). Incluido el fundador de la carrera, el francés Thierry Sabine.

Las citas en las que ha habido que lamentar fallecimientos son una tónica ya habitual en el Dakar: 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994, 1996, 1997, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022 y la presente. Tanto participantes directos como indirectos han sido víctimas de una de las pruebas más duras y peligrosas que existen. Una realidad que ya había tenido, por desgracia, su vertiente española antes de que Falcón pasase a engrosar ahora esa larga lista de decesos.

Los otros españoles que murieron en el Dakar

El 3 de enero de 1996, la tercera etapa del correspondiente Dakar, que se encontraba pasando por Marruecos (Oujda-Es Rachidia), resultó fatal para Tomás Urpí. Ni siquiera competía, ya que seguía el rally como espectador. A sus 24 años, se encontraba regresando a su hotel, cercano a Rabat, cuando sufrió un accidente en el que su coche volcó: llegó a dar varias vueltas de campana y tuvo que ser rescatado por el personal médico, siendo trasladado de inmediato al hospital.

Las lesiones craneales que se produjo el joven fueron demasiado duras como para sobrevivir. Hasta su muerte, el 9 de enero, estuvo en coma, pero acabó sucumbiendo. Sucedió en un hospital de Terrassa, en cuya UCI pasó sus últimos momentos. Urpí fue el primero de los muertos del Dakar 96. Después, vinieron el francés Laurent Gueguen, al que le explotó una mina abandonada en el sur de Marruecos, y una niña anónima, que fue atropellada por la moto de otro corredor galo, Marcel Pilet, mientras seguía la acción en un pequeño pueblo de Guinea.

Los pilotos del rally Dakar 2024 recordaron este lunes la figura del motorista catalán Carles Falcón, fallecido este mismo lunes a consecuencia de las heridas sufridas en una caída el pasado día 8 en la segunda etapa del Dakar, y correrán "en su honor" la novena etapa de la prueba.

En 2005, el fallecido sí fue, como en el caso de Falcón, un competidor. En aquella ocasión, se trató igualmente de un motociclista, José Manuel Pérez, ‘El Carni’. Su episodio para el olvido tuvo lugar un 6 de enero, entre Zquerat y Tichit. En Mauritania, durante la séptima etapa, cayó y se clavó el manillar de la moto en el abdomen. Pudo caminar 100 metros y conseguir que otro piloto le ayudase. Incluso hizo gestos de que no estaba mal a una cámara televisiva. Nada más lejos de la realidad.

Pérez tuvo que ser intervenido de urgencia por lo ocurrido. Una vez evacuado a Dakar, le extirparon el bazo y un riñón. Además, su vuelta a España se retrasó más de lo previsto por otro accidente. De hecho, se consideró que su evolución era favorable: la familia tuvo ocasión de hablar con él, que era consciente de lo que pasaba y se encontraba sedado y estable.

Pero aquel día perdido bien pudo ser fatal y su situación empeoró de forma drástica. Al aterrizar en suelo español, tenía la fiebre desbordada. Murió a la media hora de ingresar en el Hospital General de Alicante, un 10 de enero. A los 41, disputaba su quinto Dakar. Falcón, 19 años más tarde, se quedó por el camino en el segundo.