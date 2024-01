Richard Gasquet, el primer rival de Alcaraz en Australia es un histórico oponente de Nadal

El tenista francés Richard Gasquet (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Es 25 de julio de 2021. Carlos Alcaraz tiene todavía 18 años. Se prepara para disputar la final en el Playa Laguna Croatia Open Umag ante Richard Gasquet. El joven español vence por un doble 6-2 al francés, embolsándose así su primer título ATP y presentándose al mundo con una gran victoria. Ese triunfo solo era el inicio de lo que estaría por venir para Alcaraz, con dos Grand Slam (US Open y Wimbledon) y con 36 semanas como número uno. El del lunes, en el primer partido del exnúmero uno en pistas australianas, será el segundo enfrentamiento Lexus ATP Head2Head de la pareja. Con la gran diferencia de que Alcaraz llega como uno de los máximos favoritos a llevarse el trofeo.

El tenista galo nació en Béziers en 1986. Ha seguido una trayectoria profesional desde 2002 marcada por su característico revés a una mano. Alcanzó su cenit el 9 de julio de 2007, situándose en la séptima posición del ranking mundial tras su notable desempeño en Wimbledon, donde llegó a las semifinales. A pesar de su talento, Gasquet se vio ensombrecido por la dominación del Big Three del tenis: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Su padre, dueño de un club de tenis, y su madre, profesora de este deporte

El origen del francés en este deporte a tan temprana edad (con cuatro años) está ligado a sus padres. Su padre Francis Gasquet dirigía un club de tenis y su madre educaba en la misma disciplina. Su promesa se plasmó antes de los 10 años, cuando figuró en la portada de Tennis Magazine bajo el titular “¿El campeón que Francia espera?”. Afianzó su reputación al ganar el torneo Petits As en Tarbes, campeonato mundial no oficial para tenistas de 13-14 años (Rafa Nadal o Juan Carlos Ferrero son otros tenistas de renombre que han disputado el mencionado torneo). Con apenas 15 años, Gasquet hizo valer su destreza al competir en el Masters Series de Montecarlo y Roland Garros, posicionándose como un jugador junior de renombre. De hecho, en junior finalizó la temporada como mejor jugador del mundo, ganando Roland Garros y el US Open de dicha categoría.

Por una pura cuestión de edad, ha coincidido muy poco con Alcaraz y muchísimo con Rafa Nadal. Ambos nacieron en el mismo año y en el mismo mes. Nadal unos días antes. Gasquet, cuando era un prometedor junior, logró la victoria contra el español en Les Petit As (categoría de infantiles). Esa fue su primera y única victoria ante el exnúmero uno, que con el paso del tiempo se convirtió en su bestia negra. En un total de 18 encuentros disputados, el saldo es un pleno de victorias para Rafa, consiguiendo únicamente vencer en cuatro sets el galo. Siempre fue una obsesión para Gasquet, que aspiraba al máximo pero vio como aquel niño contra el que jugaba se hacía con un Roland Garros tras otro.

Positivo en cocaína

Gasquet ostentaba el puesto 21 del ranking, que aunque estaba lejos de las expectativas que habían depositado en él, era una buena posición. Era el año 2009. El francés se encontraba en Miami y renunció a participar en el torneo por dolores de espalda, por lo que decidió salir de fiesta por los entresijos de la ciudad. Días más tarde y después de unos kilómetros recorridos, en Cayo Vizcaíno se sometió a un control de orina, como era habitual. La diferencia de esta vez es que el análisis arrojó un positivo en cocaína. En su cuerpo, se encontraron 1,46 microgramos de cocaína (casi triplica el límite a partir del cual se considera positivo).

Tuvo que transcurrir un mes para que el francés rompiese su silencio alegando que “nunca” había tomado “esa mierda”: “En el circuito nadie toma cocaína. Tenemos miedo de todo. Cuando tengo que tomarme una aspirina, llamo diez veces al médico para estar seguro de que puedo”. Acudió a la policía a esclarecer todo, sosteniendo su versión de los hechos. “Me he sometido a cinco controles esta temporada. Sé que puede haber en cualquier parte y en cualquier momento, incluso si no se juega. Todos los días saben exactamente dónde estoy. Sería muy idiota tomar cocaína”, reiteró el joven tenista.

El 27 de marzo, salió a tomar unas copas a una discoteca de Miami y mantuvo que esa noche estuvo con una chica que era consumidora habitual de dicha sustancia, lo que dejaba la posibilidad de que se lo hubiese transmitido vía oral. Finalmente, quedó exonerado, ya que, la cantidad de cocaína era tan baja que “debió entrar de forma accidental en el organismo del jugador”, declaró el TAS en su fallo.

Primera vez fuera del Top-100

Fils feeling it 💥@ArthurFils1 takes out defending champ Richard Gasquet 6-4 6-3 at #ASBClassic. pic.twitter.com/M1uCbBmqum — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2024

Hace pocos días que Gasquet experimentó un revés profesional al quedar fuera del Top-100 por primera vez, en casi 19 años. Perdió en el ATP de Auckland frente a Arthur Fils, no pudiendo defender el título. “Estuve en el Top 100 durante casi 19 años, eso es enorme. Si no es posible volver a subir, me despediré. No tendría mucho sentido seguir fuera de él durante mucho tiempo. No voy a seguir luchando en torneos Challenger”, confesó a L’Equipe.