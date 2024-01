Quién es Lucas Bergvall, la promesa sueca de 17 años que quiere fichar el Barça

El jugador Lucas Bergvall (Djurgarden)

Lucas Bergvall no deja de sonar para el Barcelona. Y es que, desde que comenzó la temporada, los azulgranas no ha dejado de sumar pacientes a la enfermería. Una situación que ha llevado a Xavi a tener que tirar de cantera y otorgar un papel fundamental a los más jóvenes, quienes, unas veces peor y otras mejor, ha dado la cara por el escudo y sabido salvar, casi siempre, las situaciones cuando ha tocado. Sin embargo, era insostenible mantener este panorama toda la temporada si querían aspirar a dar guerra al Real Madrid por LaLiga y luchar por algún título en Europa. Por eso, la llegada del mercado de invierno ha llegado como agua de mayo para los azulgranas.

El primer jugador en sumarse a la plantilla de Xavi ha sido Vitor Roque, quien ya ha debutado con el Barcelona. Fue en el partido ante Las Palmas de LaLiga; y con el Barbastro, en Copa del Rey, donde contó con minutos para ilusionar a su nueva afición y demostrar de lo que era capaz. Sin embargo, los azulgranas necesitan muchos más refuerzos para poder aguantar hasta el final de temporada con la posibilidad de aspirar a ganarlo todo. Y hay un jugador que no quieren que se les escape por nada, es el valor que les falta en el equipo, dado que no han dudado en subir la oferta por él.

Se trata de Lucas Bergvall, la perla sueca, como muchos le llaman. Con tan solo 17 años, ya ha impresionado a media Europa hasta el punto de convertirse en uno de los valores más atractivos del mercado. De momento se encuentra vistiendo la camiseta del Djugarden, aunque son muchos los equipos que han mostrado su interés en el jugador. Además del Barcelona, el Inter es otro de los clubes que ha puesto su foco él, así como el Manchester United o el Eintracht de Frankfurt.

La carrera por hacerse con este jugador está reñida, pero los azulgranas, que buscan un refuerzo en el centro del campo, no están dispuestos a dejar escapar al joven sueco. La oferta del Barcelona, que tuvo que elevar tras ver las propuestas del resto de clubes interesados, asciende a 6,5 millones de euros, aunque los suecos quieren más dinero por su estrella. Lo cierto es que el propio jugador es consciente del interés que ha despertado en todo el continente y ha asegurado: “Sé que hay muchas especulaciones, pero estoy tratando de concentrarme en la selección nacional y estoy feliz de estar aquí para la gira de enero. Ahora soy jugador del Djurgarden”.

El Djurgarden quiere 9 millones de euros por Lucas Bergvall

El actual club de Lucas Bergvall quiere más de 100 millones de coronas suecas por el jugador, es decir, 9 millones de euros. Una cantidad que, según parece, el Barça no estaría dispuesto a pagar. “Es un orgullo que mi club pida tanto dinero. Pero el Djurgarden y mis agentes se encargarán de eso. No sé dónde jugaré la próxima temporada”, afirmó el jugador. El sueco llegaría en el momento perfecto, con la rotura de cruzado de Gavi y con las lesiones de Pedri, que no dejan de sucederse desde que comenzó la temporada. Es decir, sería el perfil perfecto para situarse en el centro del campo y asumir el papel que los dos españoles no están teniendo este año por las lesiones.