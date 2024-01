Rayo McQueer, a examen: la tiktoker despedida tras denunciar su trabajo precario aparece en una prueba universitaria

Carmen Merina, la tiktoker a la que han despedido (@rayomcqueer).

No importan los followers ni los likes en redes: el estrellato llega verdaderamente cuando una se convierte en pregunta de examen. Eso es lo que le ha pasado a Carmen Merina, más conocida como Rayo McQueer (@rayomcqueer_). Conocida por su vídeo en el que citaba todo lo que le daba igual como trabajadora de una cafetería de Granada, la joven acabó siendo despedida una vez el vídeo se hizo viral.

“Me viene un cliente y me dice y ‘mira que me has cobrado de menos, el tamaño del café es grande y te he cobrado uno pequeño’. Me da igual, llévatelo. Si fuese por mí yo cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba (...)”, reflexionaba en el vídeo que le acabó costando su puesto de trabajo.

Te puede interesar: “Si no salieras de tu casa harías un favor a la humanidad”: las respuestas del dueño de un bar a las críticas de los clientes

A pesar de la noticia, Merina en su momento lo tomó con optimismo: “No pasa absolutamente nada. No se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera”, reflexionó en su último vídeo sobre el tema.

¿Puede un vídeo viral poner en jaque a una cafetería?

Aunque se desconoce si la tiktoker ha encontrado otro puesto en hostelería, sí puede verse que su perfil ha crecido tras sus publicaciones sobre su trabajo. En cambio, algunos se plantean si la gestión del despido ha podido tener algún efecto en la cafetería en la que trabajaba Merina. El caso ha llegado hasta un examen de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), tal y como ha compartido una alumna. Lucía (@taurostruggle) y sus compañeros de Sociología se llevaron la sorpresa el pasado miércoles 10 de enero durante su prueba de la asignatura de Teoría Sociológica Contemporánea.

la uc3m no es seria poniendo esto de examen @rayomcqueer_ pic.twitter.com/GPgaJEDV1Z — lucía (@taurostruggle) January 10, 2024

“La UC3M no es seria poniendo esto de examen”, comentaba en una publicación de la red social Twitter (ahora X). En ella, puede verse una fotografía del examen, que plantea a los estudiantes la siguiente cuestión: “El caso Rayo McQueer: ¿puede un vídeo viral de TikTok poner en jaque a una cafetería franquicia?”. El examen habla de Merina como la “influencer de la precariedad” y pide un análisis de la repercusión de sus vídeos en redes sociales.

Ante todo, Rayo McQueer se lo ha tomado con humor e incluso como un halago: “Literalmente máster en perfectología”, ha contestado a Lucía, a la que también le ha deseado que apruebe el examen. “Dios te oiga”, ha replicado la estudiante. Cien mil personas han sido testigos de esta interacción en Twitter, entre ellos otros estudiantes que tuvieron que contestar la pregunta. “Mi doble grado no tendrá salidas, pero por lo menos te ríes con la originalidad de los exámenes”, comenta una alumna del Doble Grado de Ciencias Políticas y Sociología.

dios te oiga 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — lucía (@taurostruggle) January 10, 2024

Te puede interesar: La indignación de un restaurante con 9 clientes que reservaron en Año Nuevo y no aparecieron: “No puede haber gente tan sinvergüenza”

Los seguidores de Merina, tras este logro, han asegurado que la influencer ya es una “reina”, “historia de España” y de la sociología contemporánea. Ante todo, algo queda claro para ellos: ya no se puede ser más famosa que esto.