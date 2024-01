Alexia Putellas y su nueva faceta fuera del césped: de reuniones con la FIFA a entrevistas en medios internacionales

La centrocampista del FC Barcelona, Alexia Putellas (EFE / Quique García)

Que Alexia Putellas es mucho más que la jugadora del Barcelona es algo que ha quedado claro en los últimos meses. La centrocampista catalana lleva sin pisar el césped desde el pasado 14 de noviembre, cuando las azulgranas se enfrentaron al Benfica en Champions. La jugadora empezó a sentir molestias en su rodilla izquierda, lo que hizo saltar todas las alarmas. A pesar de que descartaron cualquier tipo de lesión inicialmente, tras un mes en los que Alexia no llegaba a recuperarse, decidieron que era mejor operar. Ahora, se cumplen dos meses desde la última vez que la jugadora pisó el verde, sin embargo, lejos de quedarse parada, la futbolista ha aprovechado el tiempo para moverse en esferas lejos del césped.

La número 22 del Barcelona es mucho más que una jugadora blaugrana, es la capitana de la selección y campeona del mundo con La Roja; dos veces campeona del Balón de Oro, así como dos veces campeona de la Champions, y varias veces campeona de la competición nacional y la Copa de la Reina. Es decir, no se trata de una futbolista cualquiera, y si quedaba alguna duda, durante estos últimos meses en los que la centrocampista ha estado alejada del balón, lo ha dejado claro.

El pasado 22 de diciembre Alexia ponía rumbo a Arabia Saudí para mantener una reunión individual organizada por la FIFA con el objetivo de debatir acerca del futuro del fútbol femenino. En concreto, la cita de la azulgrana fue con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Otros de los puntos que trataron entre ambos fue la posibilidad de crear un Mundial de clubes femenino, así como para hablar de un posible cambio en el formato de la próxima Copa del Mundo, para el que todavía no se ha elegido la sede. Además de cuestiones relativas al crecimiento del fútbol femenino y los retos que se presentan de cara al futuro para el deporte.

Entrevista con medio internacionales y la incógnita sobre su futuro

Tras su viaje al país árabe y disfrutar de las festividades navidades, Putellas ha retomado su actividad por todo lo alto con una entrevista en un medio internacional. En concreto, el medio es CBS, una cadena de televisión, donde cuestionaron si la jugadora podría fichar por un equipo inglés, el Manchester City. Sin embargo, la futbolista decidió salir del paso con una broma para evitar contestar acerca de su futuro, pero lo cierto es que, hasta ahora, no se conoce qué camiseta vestirá la catalana las próximas temporadas.

De momento, Alexia ha asegurado que esperará al Barcelona, aunque hasta ahora la negociación con el club parece no avanzar después de que en diciembre llegaron a un punto de no entendimiento. La jugadora pedía una cifra de un millón de euros, mientras que la directiva blaugrana se plantó cerca de ese número, pero sin llegar a él, además redujeron los años de contrato. Hasta ahora, lo que se conoce es que no ha habido grandes movimientos en torno a este asunto, la jugadora se encuentra centrada en su recuperación y confía en llegar a un acuerdo con el Barcelona.

Entre tanto, Alexia continúa ampliando su popularidad y cada vez son más los equipos que han puesto su foco en ella, a la par que continúa ganando terreno fuera del césped, convirtiéndose en uno de los activos más importantes dentro de fútbol femenino, una futbolista a la que tener en cuenta a la hora de incluir novedades en el fútbol femenino, como se pudo ver en diciembre con la reunión de la FIFA que la llevó a viajar hasta Arabia Saudí.