Qué hay detrás de la muerte de la jugadora Maddy Cusack que ha impactado al fútbol femenino: un presunto caso de acoso laboral y las irregularidades de la investigación

La jugadora del Sheffield, Maddy Cusack (Instagram de Maddy Cusack)

El pasado 23 de septiembre una trágica noticia asoló al fútbol inglés en particular y al fútbol femenino en general. Maddy Cusack, jugadora del Sheffield United femenino, había fallecido a los 27 años de edad. “El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. El Club y la familia de Maddy agradecerían un período de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento”, escribió el club a través de sus redes sociales. Sin embargo, todo lo que rodea a la muerte de esta jugadora es un misterio.

Según se ha podido conocer, la jugadora decidió quitarse la vida mientras estaba en casa de sus padres tras haber acudido al médico del Sheffield por problemas de salud mental. La policía, tras las primeras indagaciones, determinó que el fallecimiento no presentaba nada sospechosos como para continuar la investigación. Sin embargo, la familia insiste en que se debe llegar hasta el fondo de lo ocurrido, dado que todo apunta a que se trata de un presunto caso de acoso laboral y comportamiento inapropiado por parte de Jonathan Morgan, el entrenador del club inglés.

Maddy Cusack llegó al Sheffield en el año 2019, un club en el que permaneció hasta el último de sus días y donde llegó a alcanzar los 100 partidos; incluso ostentaba el brazalete de capitana a elección de sus compañeras. Ahora, The Athletic ha tratado de poner luz sobre sombra en los que respecta a la muerte de la futbolista y ha puesto sobre la mesa los errores que se han cometido en la investigación realizada por el equipo inglés, así como los problemas de salud mental de Cusack, después de que la familia haya presentado una denuncia para que se lleve a cabo una nueva investigación.

Respecto a las indagaciones del Sheffield, este medio destaca que uno de los grandes errores que el club cometió es contratar a un policía retirado para realizarla, quien escribió mal el nombre de la jugadora en las cartas que le envió a la familia (Madeline Cussack). Además, no se incluyó la declaración del padre, a quien mencionó como un trabajador del club, algo que no es. La familia también se queja de que no se entrevistara a ninguno de los testigos que le indicaron al expolicía y consideran que se centró en examinar una serie de incidentes específicos y descartarlos todos, aunque el alcance de la investigación no está claro.

Además, una de las excompañeras, recoge el medio deportivo, recuerda que Cusack nunca era ella misma y que parecía ansiosa y retraída cuando Morgan (el entrenador) estaba cerca. En este sentido, los padres de la jugadora han proporcionado datos sobre las situaciones en las que el técnico tuvo un trato inadecuado con Maddy. Y es que, Morgan la sacó de la alineación titular y le recriminó que tenía sobrepeso. Por su parte, el técnico niega que esto ocurriera, aunque sí reconoce que le insinuó que debía mejorar su condición física.

Maddy Cusack pidió ayuda médica

Todo ello llevó a la jugadora a sufrir problemas de ansiedad, lo que le obligó a regresar a casa de sus padres y comenzó a tomar medicamentos. Tras ello, en septiembre decidió acudir al médico del club en busca de asesoramiento. El problema es que la policía ha determinado que no hay nada sospechoso en el caso y ha decidido cerrar. Sin embargo, la familia se niega a aceptar este veredicto y ha decidido recurrir a la Asociación de Fútbol inglés (FA, por sus siglas en inglés).

El organismo inglés ha aceptado esta petición y ha decidido evaluar toda la información relativa a la muerte de la centrocampista con el fin de averiguar si se incumplió algunas de sus reglas. Un portavoz del FA ha explicado: “Nos sentimos devastados al enterarnos del fallecimiento de Maddy Cusack en septiembre pasado y nuestros pensamientos siguen estando con su familia y sus seres queridos en este momento tan difícil. Tras la conclusión de la investigación independiente del club sobre el asunto, consideramos que sería apropiado evaluar la información relevante del caso”.

A lo que añaden: “Esto es para entender si se requiere o no alguna acción adicional bajo nuestra jurisdicción dentro del fútbol, y para establecer qué próximos pasos, si los hay, podrían ser apropiados. Estamos en diálogo con la familia de Maddy y el club durante este proceso”.