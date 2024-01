Las concesiones que tendría que hacer el Girona para jugar la Champions

El delantero ucraniano del Girona FC Artem Dovbyk celebra junto a sus compañeros tras abrir el marcador durante un encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga que estos dos equipos jugaron en el estadio Benito Villamarín de Sevilla (EFE / Julio Muñoz)

El Girona está protagonizando una temporada apoteósica. El equipo liderado por Míchel vive un momento dulce, en el que el trabajo está dando sus frutos.- Tanto es así que hasta el momento tan solo ha cedido nueve puntos en lo que va de temporada, debido a una derrota ante el Real Madrid y tres empates ante la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao y el Betis. Ni el Atlético de Madrid ni el Barcelona han sido capaces de parar a un todopoderoso Girona, quien a comienzo de temporada no entraba en ninguna de las quinielas y hoy está disputando la corona de la competición nacional junto al club blanco, con quien actualmente se encuentra empatado a punto y compartiendo el primer puesto de la tabla.

Con estos números sobre la mesa y la esperanza de que se mantengan hasta el final de temporada, muchos ya han comenzado a soñar con Europa. La Champions, esa competición donde todos los equipos aspiran a jugar y muchos se permiten el lujo, incluso de soñar con ganarla, aunque esto solo está reservado para unos pocos. Lo cierto es que los aficionados albirrojos no pueden evitar pensar en su equipo jugando por llevarse la ojerona. Pero, ¿puede el Girona jugar la Champions?

Lo cierto es que el equipo catalán pertenece al City Group, al igual que el Montevideo City, Melbourne City, Troyes AC, Lommel SK, New York City, Palermo, Yokohama F. Marinos, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Club Bolívar y Bahía. Hasta ahí no habría ningún problema, sino fuera porque el Manchester City pertenece a este mismo grupo. Tanto el club inglés como el español aspiran a jugar la competición europea y es ahí cuando empiezan los problemas. Las normas de la UEFA estipulan que no pueden jugar esta competición dos clubes que pertenezcan al mismo grupo. Sin embargo, este mismo verano, el organismo internacional puso luz sobre esta oscura cuestión y confirmaba que ambos clubes con multipropiedad podrán jugar la Champions.

Sin embargo, como ocurre siempre en este tipo de situaciones, existe un pero. “Ningún club que participe en una competición de clubes de su ente puede, ya sea directa o indirectamente: pedir o negociar valores o acciones de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA, ser miembro de cualquier otro club que participe en una Competición de clubes de la UEFA, participar en cualquier formado en la gestión, administración y/o actividades deportivas de cualquier otro club que participa en una competición de clubes de la UEFA, o tener cualquier poder en la gestión, administración y/o actividades deportivas de cualquier otro club que participa en una competición de la UEFA”, destaca el comunicado de la UEFA.

Es decir, el Girona y el Manchester no deben tener ningún tipo de acuerdo, contrato o cooperación entre ambos, en el momento en el que comience de nuevo la competición para la temporada 2024/2025. Y eso implica también el traspaso de jugadores. De esta forma, el Girona y el Manchester deben tomar medidas antes de que de arranque la nueva edición de la competición europea.

El Girona y el Manchester deben mover ficha

Actualmente, el Girona cuenta con dos jugadores que son propiedad de equipos del City Group. El primero de ellos, Yan Couto, propiedad del Manchester City que se encuentra cedido en el equipo catalán desde hace un par de temporada, aunque esta probablemente será la última si quieren jugar la Champions. Lo mismo ocurre con Savinho. El delantero, uno de los mejores del equipo esta temporada, es propiedad del Troyes (equipo que pertenece al City Group). De esta forma, el Girona tendría que deshacerse de ambos jugadores, que ahora mismo cuentan con un puesto de peso en el equipo, en caso de meterse en Champions para la temporada que viene.