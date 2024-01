Quién es Lisa Bonet, la actriz que ha pedido el divorcio a Jason Momoa tras dos años separados

Lisa Bonet junto a Jason Momoa en la alfombra roja de los Oscar

Puede que si mencionamos el nombre de Lilakoi Moon, casi nadie sepa de quién hablamos. Pero sí, en cambio, hablamos de Lisa Bonet, puede que a muchos les suene más el nombre. La actriz estadounidense tiene una larga carrera a sus espaldas, aunque ahora ha vuelto a ser noticia y no precisamente por algo relacionado con su trabajo en Hollywood, sino con su relación con el también actor Jason Momoa, conocido por su papel como Aquaman en diversas películas del universo DC.

Momoa y Bonet se casaron en 2017 tras llevar saliendo desde 2005 y con él ha tenido dos hijos, Lola y Nakoa Momoa. Sin embargo, en 2022 se anunció que la pareja se había separado, si bien ahora se ha descubierto que ambos llevaban distanciados un tiempo. Con la llegada del 2024, la pareja ha hecho oficial su divorcio, el punto final en una relación que ha durado más de 18 años. No obstante, la vida de Bonet ha dado para mucho más allá de su relación con el intérprete hawaiano.

Bonet nació en San Francisco un 16 de noviembre de 1967, siendo de ascendencia judía y afroamericana, y comenzó a actuar desde bien niña. Tras aparecer en diversos vídeos de publicidad para televisión, consiguió su primer gran papel en la serie La hora de Bill Cosby, la sitcom protagonizada por el cómico que se mantuvo en antena desde 1984 hasta 1992. En ella Bonet daría vida a la joven Denise Huxtable–Kendall, la segunda hija del protagonista y quien aparecía y desaparecía de la serie conforme su personaje viajaba por trabajo.

Lisa Bonet junto a Bill Cosby en la serie 'La hora de Bill Cosby'

Una carrera llena de altibajos

Esas ausencias se debían en gran medida a que Bonet había comenzado una serie paralela a La hora de Bill Cosby llamada Un mundo diferente, que se ambientaba en la residencia para jóvenes estudiantes en la que viviía Denise Huxtable, el personaje de Bonet. Sin embargo, los problemas de la actriz detrás de las cámaras llevaron a la cancelación del spin-off y su regreso a La hora de Bill Cosby, de cuya última temporada también se terminaría ausentando.

Entre esos problemas se comentaba la poca profesionalidad de la actriz, de quien se dice que llegaba tarde a los rodajes cuando no se ausentaba, lo cual terminó llevando a su despido en ambas series y a que tampoco terminase de despegar como actriz. Además, la actriz se había convertido en madre muy joven, después de casarse con la estrella del rock Lenny Kravtiz y tener con él a Zöe Kravitz, actriz más que conocida hoy en día gracias a sus papeles en películas como The Batman y series como Big Little Lies o High Fidelity. Esta última resultaba ser precisamente una nueva adaptación de la novela de Nick Hornby que ya había estado en el cine y que lo había hecho precisamente de Bonet.

Alta fidelidad sería el último papel importante en la carrera de Bonet, que desde que conociese a Jason Momoa se ha mantenido alejada en gran medida del mundo de la actuación, con algún que otro papel pequeño en proyectos de poca importancia. Su divorcio de Momoa sin duda supone un punto de inflexión en su carrera personal, pero quién sabe si también podría significar algo también en su carrera para que retome esta y la podamos ver pronto de nuevo en la pantalla.