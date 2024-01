La reforma del subsidio por desempleo aumenta su cuantía: esto es lo que cobrarás mes a mes en 2024

El Consejo de Ministros aprueba la reforma del subsidio de desempleo. (Gabriel Luengas / Europa Press)

El Gobierno ha dado luz verde a la reforma del subsidio por desempleo, aunque los cambios no entrarán en vigor hasta el próximo mes de junio. Los derechos actuales se mantendrán intactos durante este período de transición, que culminará con el incremento de las cuantías asignadas y la consolidación de un mecanismo reforzado para proteger a los trabajadores. El acuerdo llega con casi dos años de retraso, pero la firma era necesaria para poder solicitar el cuarto pago de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación.

El Ministerio de Trabajo estima que con la nueva normativa, 400.000 nuevos desempleados se podrán beneficiar de esta prestación asistencial. El aumento de las cuantías del no es el único cambio que llegará con la nueva norma. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también permitirá compatibilizar el paro con cualquier actividad profesional durante un máximo de seis meses. La antesala del acuerdo no ha sido sencilla, con dos posturas claramente diferenciadas: Yolanda Díaz, líder de Sumar, no quería aplicar recortes, mientras que Nadia Calviño, hasta hace poco titular de Economía, abogaba por escalonar la asignación.

En España, 1,6 millones de personas reciben alguna ayuda por estar en situación de desempleo. La cifra de los trabajadores que cobran un subsidio, es decir, los que no tienen derecho a la prestación contributiva porque no han cotizado el mínimo exigido, baja hasta los 700.000. La asignación mensual que pueden recibir los beneficiarios asciende hasta los 480 euros mensuales, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La cuantía, no obstante, subirá dentro de unos meses con la entrada en vigor de la nueva norma.

¿Cuánto sube el subsidio por desempleo?

El pasado mes de octubre, 787.109 personas figuraban como beneficiarias del subsidio por desempleo, una cifra que se mantiene estable con respecto a 2022. Esta prestación asistencial la pueden recibir durante 30 meses los trabajadores que han agotado la prestación contributiva, aquellos que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a la misma y los que se quedan fuera del mercado laboral cuando tienen más de 52 años. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

La cuantía inicial de la prestación aumentará durante los seis primeros meses hasta los 570 euros, es decir, el 95% del IPREM. El subsidio pasará a ser de 540 euros durante los seis meses siguientes (90% del IPREM) y el tiempo restante de cobro, hasta 18 meses, se mantendrá en los 480 euros actuales (80% del IPREM). Esta versión supone una ligera cesión por parte de la cartera que dirige Yolanda Díaz, que pretendía elevar la cuantía durante los seis primeros meses hasta los 660 euros. La vicepresidenta segunda, a cambio, conseguirá un aumento general de la prestación.

La nueva norma también ampliará la cobertura de los subsidios para ciertos colectivos, como los menores de 45 años sin cargas familiares y los trabajadores eventuales del sector agrario —excepto en Extremadura y Andalucía—. La reforma también facilitará la compatibilidad del subsidio por desempleo con el salario de cualquier empleo durante los primeros seis meses del mismo. Hasta la fecha, el paro solo era compatible con un trabajo a tiempo parcial y llevaba implícito un recorte proporcional de la prestación.