Las siete claves de la reforma del subsidio por desempleo: más dinero y compatibilidad con un trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado hace un par de semanas la reforma del subsidio por desempleo, que entrará en vigor el próximo mes de junio. Los derechos actuales se mantendrán durante este período de transición, que culminará con el aumento de las cuantías y la cimentación de un escudo más sólido para proteger a los trabajadores. El acuerdo tenía que quedar cerrado antes de que terminase el año para poder solicitar el cuarto pago de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación.

Los ministerios de Economía y Trabajo, encabezados por Nadia Calviño —por aquel entonces, todavía estaba en el cargo— y Yolanda Díaz, han alcanzado in extremis un acuerdo para modificar los subsidios de desempleo y ampliar su cobertura. La prestación asistencial por desempleo llegará a unas 400.000 personas más con la nueva norma, que no solo mejora las cuantías, sino que también las hace compatibles con un puesto de trabajo. El acuerdo no ha sido fácil y la postura de la líder de Sumar, que insistía en no aplicar recortes, chocaba de lleno con las inquietudes de Calviño. El texto final ha sido ratificado el pasado 19 de diciembre en el penúltimo Consejo de Ministros de 2023.

El pasado mes de octubre, 787.109 personas figuraban como beneficiarias del subsidio por desempleo, una cifra que se mantiene estable con respecto a 2022 y que supone un desembolso de 536 millones de euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El 56% de los trabajadores que reciben esta prestación son mujeres y las comunidades autónomas con más personas en situación de desempleo son Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Estas son las siete claves de la nueva reforma del paro que han acordado Economía y Trabajo tras varias semanas de negociaciones.

¿Qué es el subsidio por desempleo?

El subsidio por desempleo es una prestación asistencial que pueden recibir durante 30 meses los trabajadores que han agotado la prestación contributiva, aquellos que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a la misma y los que se quedan en la calle cuando tienen más de 52 años. La cuantía actual del subsidio equivale al 80% del Indicador de Rentas Múltiples (IPREM), fijado en los 600 euros, de modo que la retribución asciende hasta los 480 euros mensuales. La ayuda, no obstante, subirá el próximo mes de junio con la entrada en vigor de la nueva norma.

La reforma del desempleo mejora las cuantías

La cuantía inicial de la prestación aumentará durante los seis primeros meses hasta los 570 euros, es decir, el 95% del IPREM. El subsidio pasará a ser de 540 euros durante los seis meses siguientes (90% del IPREM) y el tiempo restante de cobro, hasta 18 meses, se mantendrá en los 480 euros actuales (80% del IPREM). Esta versión supone una ligera cesión por parte de la cartera que dirige Yolanda Díaz, que pretendía elevar la cuantía durante los seis primeros meses hasta los 660 euros. La vicepresidenta segunda, a cambio, conseguirá un aumento general de la prestación, con el consecuente desembolso de las arcas públicas que eso implica. El subsidio para mayores de 52 años se mantendrá en el 80% del IPREM.

Un ligero recorte de la cotización para jubilarse

La reforma recorta la cotización por jubilación de los perceptores. La rebaja se hará de forma gradual para pasar de la situación actual, en la que se cotiza por el 125% de la base mínima vigente en cada momento, al objetivo del 100% que el Gobierno ha diseñado para dentro de cinco años. De este modo, los trabajadores que reciben el subsidio por desempleo cotizarán por el 120% de la base mínima en 2024, por el 115% en 2025, por el 110% en 2026, por el 105% en 2027 y por el 100% en 2028, según han detallado fuentes conocedoras del texto a la Agencia EFE.

El subsidio llegará a más colectivos

La nueva norma también ampliará la cobertura de los subsidios para ciertos colectivos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla y los trabajadores eventuales del sector agrario pertenecientes a una comunidad que no sea ni Extremadura ni Andalucía. Estas regiones disponen de una cobertura específica asistencial para la gente que vive del campo. La prestación asistencial por desempleo llegará a unas 400.000 personas más, 250.000 trabajadores eventuales agrarios y 152.000 menores de 45 años, según han detallado fuentes del Ministerio de Trabajo. Las personas que acrediten períodos de cotización por debajo de los seis meses también se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes, aunque no tengan responsabilidades familiares.

Una mujer pasa por delante de una oficina de empleo. (Europa Press)

El paro será compatible con un puesto de trabajo

La reforma también facilitará la compatibilidad de su percepción con un empleo durante los primeros seis meses del mismo. Yolanda Díaz planteó en un primer momento que fueran 45 días, pero finalmente serán 180 las jornadas de compatibilidad. Actualmente, el paro solo es compatible con un trabajo a tiempo parcial y se descuenta una cantidad proporcional de la prestación. La nueva norma no contempla pérdidas económicas y también se podrá compaginar con becas y/o períodos de formación.

Menos trámites y más agilidad

Otra de las principales modificaciones que se han acordado es la supresión del mes de espera para acceder al subsidio por desempleo. De este modo, desaparecen los llamados días consumidos por solicitud fuera de plazo y se amplía a seis meses el período de tiempo necesario para tramitar su solicitud. El período de reconocimiento también se reduce a un trimestre.

Un itinerario personalizado para encontrar trabajo

La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo, con la premisa de que los trabajadores puedan volver al mercado laboral cuanto antes. La nueva norma garantiza un servicio de tutorización individual y asesoramiento continuado para los beneficiarios, así como un conjunto de derechos y obligaciones que tiene que suscribir el demandante con el objetivo de incrementar su empleabilidad.

