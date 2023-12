‘La sociedad de la nieve’, de J.A. Bayona, nominada a los Globos de Oro 2024

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Picture - Non-English Language:



• ANATOMY OF A FALL | FRANCE

• FALLEN LEAVES | FINLAND

• IO CAPITANO | ITALY

• PAST LIVES | USA

• SOCIETY OF THE SNOW | SPAIN

• THE ZONE OF INTEREST | UNITED KINGDOM / USA pic.twitter.com/MejOkWFsGF