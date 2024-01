Malena Gracia, destrozada tras ser expulsada del tanatorio de Arévalo: “No me merezco esto”

Malena Gracia, a su llegada al tanatorio para despedirse de Arévalo, con quien mantuvo una relación

Malena Gracia ha abandonado el tanatorio en el que familiares y amigos se despiden del humorista Paco Arévalo, quien fallecía de forma repentina este miércoles 3 de enero. Minutos después de su llegada, la cantante y actriz ha salido de las instalaciones completamente hundida por el trato recibido por la familia de quien fue su pareja.

Visiblemente afectada, la artista confesaba a los medios haberse sentido maltratada: “Ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible... Se han portado muy mal, no quiero hablar, no me lo esperaba”, ha declarado a los periodistas a su salida. “No me merezco esto después de tantos años al lado de él”, ha añadido.

Aunque ha evitado dar más detalles sobre lo ocurrido dentro del tanatorio, Malena Gracia ha dejado claro que no fue bien recibida por parte de la familia del difunto, motivo por el que se plantea no asistir al entierro que tendrá lugar mañana, pese al cariño que Arévalo y ella se profesaban. “Me voy supermal, superdisgustada. No quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto”, ha comentado.

Malena Gracia, a su salida del tanatorio. (Europa Press)

“No me esperaba muchas cosas, no me merezco desprecios”, ha insistido la expareja de Arévalo, que a pesar del mal rato vivido, insiste en que siente “mucho cariño” por el cómico. “Yo le quiero igual”, ha expresado visiblemente emocionada.

“Lo estoy llevando muy mal”

Minutos antes de ser expulsada del tanatorio, Malena atendía a los medios a su llegada y aseguraba estar llevando “muy mal” la inesperada muerte del humorista. “Yo le quería mucho a pesar de las cosas que hemos tenido. Nos queríamos mucho. Me quedo con lo mejor de él”, afirmaba.

Además, la artista recordaba que Arévalo tenía “muchas cosas especiales”. “Lo recuerdo con su sonrisa, con sus chistes. Siempre alegre y trabajando, era un trabajador nato”, concluía.

Cabe recordar que la cantante y el humorista tuvieron una mediática relación que acabó desembocando en una tormentosa ruptura. Ambos se reencontraron en 2021 ante las cámaras en el plató de Deluxe, donde ella le acusó de ser un machista y de humillarla. “Yo quería cortar contigo porque hay cosas que no son normales, te ponías celoso hasta de que saliera con mis amigos gays, me tenías agobiada con tantas llamadas”, le recriminó entonces.