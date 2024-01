Las revistas del corazón esta semana: Julián Contreras estalla contra su hermano, Fran Rivera, y desvela los detalles más crudos

Las revistas del 3 de enero de 2024.

‘Lecturas’

La última aparición televisiva de Francisco Rivera de 2023, en la que habló sobre su hermano, Julián Contreras, ha traspasado al nuevo año. Tras dedicarle unas palabras en el programa De viernes, de Telecinco, el pequeño de los Ordóñez ha reaparecido en Lecturas junto a una exclusiva en la que no se deja nada en el tintero. Por primera vez Julián destapa algunos de los detalles más espinosos de su pasado en común con su hermano y que tienen que ver con su madre, Carmina Ordóñez. Cuenta, entre otras cosas, que “se desentendió de los malos tratos de mi madre” y que el torero “no quiso pagar su desintoxicación”, algo que tuvo que hacer él finalmente. Para terminar, le define en plena portada como un hombre “soberbio, clasista y machista” que “va a acabar solo”.

Por otro lado, la publicación le da voz a Anabel Pantoja que muestra en exclusiva su piso de Madrid, desde el que concede una entrevista en la que afirma que “no quiero perder la poca familia que me queda”. Más feliz es el tema relacionado con Christian Gálvez y Patricia Pardo, que están viviendo un momento maravilloso tras el nacimiento de su hijo, Luca.

Portada de la revista 'Lecturas' del 3 de enero de 2024.

‘¡Hola!’

La revista del saludo comienza el año con uno de los hombres que más noticias han protagonizado en los últimos meses, Bertín Osborne. Unas horas después de conocerse el nacimiento de su séptimo hijo, fruto de una breve relación con Gabriela Guillen, el presentador y cantante reaparece en sus páginas para sentenciar el asunto. Bajo el título de “Bertín nos cuenta toda la verdad”, la publicación comparte las palabras del también empresario sobre sus pruebas de paternidad, su añoranza por su exmujer, Fabiola Martínez, y cómo es su renovada soltería. “He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré”. “No he estado desaparecido, he estado trabajando”, desvela.

En otro orden de cosas, la influencer María Pombo ha celebrado el bautizo de su segunda hija, Vega, en el que ha estado presente este revista. Por otro lado, muestran en exclusiva la celebración de la familia Prat con motivo del comienzo del nuevo año.

Portada de la revista '¡Hola!' del 3 de enero de 2024.

‘Semana’

Y mientras que Bertín es el protagonista de ¡Hola!, su exmujer lo es de Semana. Sin duda, no está siendo una época fácil para la venezolana, a quien la revista muestra en un momento complicado, durante un paseo en la calle en el que “se rompe”.

Por otro lado, han charlado en exclusiva con Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz, que afirma rotunda que se “alegra” de la felicidad del padre de sus dos hijos. La portada la cierran la actriz Mónica Cervera, de quien se desvela su drama; y la expareja formada por Tamara Gorro y Ezequiel Garay, que han recibido el año juntos en la nieve.

Portada de la revista 'Semana' del 3 de enero de 2024.

‘Diez Minutos’

El extorero José Ortega Cano regresa a la actualidad rosa tras su último cumpleaños, que ha podido soplar las 70 velas acompañado de las tres personas que más quiere, sus tres hijos. Sin duda, todo un hito teniendo en cuenta la complicada situación del mayor, José Fernando, y que el pequeño es menor de edad.

Alba Carrillo también salta a las páginas de esta revista gracias a una exclusiva en la que se muestra que vuelve a estar enamorada. El afortunado es Álex Coves, un empresario del que dice que “me vuelve loca”. Quien también parece estar pasado un buen momento amoroso es Shakira, a quien se relaciona con el productor musical Rafael Arcaute.