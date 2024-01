El bonito pueblo noruego que es perfecto para ver auroras boreales y hacer senderismo

Reine, en Noruega (Shutterstock).

Algunas veces, en los lugares más remotos e inhóspitos, es donde se encuentra el verdadero paraíso. Un paraíso bañado por gélidas aguas y coronado por impresionantes picos alpinos en el que el tiempo parece que no pasa. Algunos pueden pensar no existe un lugar así en el mundo, pero lo cierto es que sí. Y lo mejor de todo es que no es solo uno, sino que el archipiélago de Lofoten está formado por alrededor de 2.000 islas. Es cierto que no están todas habitadas, pero las que lo están se han convertido en destinos que dejan con la boca abierta.

Cada una de ellas está inundada por pequeños pueblos pesqueros que transporta al viajero a un mundo de fantasía. Así, en la isla Moskenesøya se ubica la pequeña localidad de Reine, la cual parece desafiar a la naturaleza con su belleza serena y sobrecogedora. Son pocos las personas que residen allí, pero todas ellas han sido capaces de combinar a la perfección su vida cotidiana con la naturaleza que impera allí.

Te puede interesar: La impresionante cascada de 60 metros de altura a menos de una hora de Valencia

El escenario está dominado por impresionantes montañas, fiordos y acantilados que se alzan sobre el imponente mar de Noruega. Aunque lo que más llama la atención es el color rojo que presentan las fachadas de las casas, llamadas rorbuer, cuya arquitectura tradicional combina de una forma asombrosa con el entorno. Originalmente, eran habitaciones para los pescadores, pero hoy muchas se han convertido en acogedoras opciones de alojamiento para los visitantes.

Auroras boreales, pesca y rutas de senderismo

Reine, en Noruega (Shutterstock).

Durante el invierno, Reine ofrece uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta: la aurora boreal. El cielo nocturno se ilumina con cortinas de luz en tonos de verde, morado y azul, un fenómeno que deja atónitos tanto a lugareños como a turistas. Pero esto no se queda aquí, pues durante el verano tiene lugar el fenómeno conocido como sol de medianoche. Se trata de una época del año donde el sol nunca se pone, bañando el paisaje en una luz dorada eterna y permitiendo actividades al aire libre las 24 horas del día.

Te puede interesar: Una de las rutas más impresionantes de España: cascadas, una cueva con 50 kilómetros de galerías y el nacimiento de un río

Así, Reine es perfecto para los más aventureros, pues el punto de partida de numerosas rutas de senderismo que ofrecen vistas de ensueño. Por ello, la montaña Reinebringen, con su vista panorámica del pueblo y los fiordos cercanos, es un desafío que recompensa a los excursionistas con una de las imágenes más conocidas y fotografiadas de Noruega. Por su parte, el kayak y la pesca también son actividades populares, permitiendo una interacción más íntima con el entorno natural.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Cabe destacar que la localidad ha estado tradicionalmente ligada a la pesca, particularmente del bacalao, que se exporta en forma de stockfish o bacalao seco, un producto gourmet apreciado internacionalmente. Aunque esta actividad sigue siendo vital, el turismo ha cobrado un papel creciente, con visitantes que buscan escapar de la vida urbana y sumergirse en la tranquilidad y el aire puro de las Lofoten.