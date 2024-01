Conseguir una hipoteca al 100% aún es posible, pero solo para unos pocos

Jóvenes pasan por delante de una inmobiliaria en Guernica, País Vasco. REUTERS/Vincent West

El endurecimiento de las condiciones de los bancos para conceder créditos hipotecarios hace que conseguir una hipoteca que financie el 100% de la compra de una vivienda se convierta en una misión casi imposible, pero aún hay bancos que las coinciden, eso sí, solo a los elegidos.

La mayoría de los bancos exige a los compradores de vivienda tener al menos una entrada que cubra el 20% del precio de compraventa o del valor de tasación del inmueble. Esta entrada ronda de media en España los 42.000 euros en el caso de un piso de dos dormitorios, a lo que hay que sumar un 10% para afrontar los gastos generados en el proceso de compra.

Te puede interesar: Hipotecas al 100%, en peligro de extinción: solo cuatro bancos financian más del 80% de la vivienda

“Las condiciones de entrada para solicitar un préstamo hipotecario son, dadas las circunstancias actuales, muy exigentes para la mayoría de los compradores. Esto ha provocado, en gran medida, que cada vez sean más los españoles que deben recurrir al mercado del alquiler”, afirma el director de Estudios y portavoz de pisos.com, Ferran Font.

Estas dificultades contrastan con la facilidad que existía antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando era “relativamente fácil” conseguir que los bancos prestaran todo el dinero necesario para comprar una casa, explica Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto. Recuerda que, incluso, “ofrecían hipotecas al 100% más gastos: es decir, te dejaban el dinero que costaba tu futura casa, más un extra para pagar los impuestos, los gastos de constitución e, incluso, las reformas que quisieras hacer”.

Solo para los ‘solventes’

A pesar de estos impedimentos, aún se pueden encontrar hipotecas al 100% siempre que el futuro comprador tenga un perfil solvente a juicio del banco. Esto es, que tengan un trabajo estable, elevados ingresos, antigüedad laboral y no muchos créditos pendientes de pago.

“El banco también se asegurará de que la cuota de la hipoteca al 100% no suponga más del 35% de los ingresos del solicitante”, apunta Miquel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash.

Te puede interesar: Más personas con hipoteca podrán congelar la cuota en 2024: estos son los requisitos

Otro de los factores que facilita el acceso a hipotecas sin entrada es que la vivienda se compre a un banco debido a que estos aún tienen un stock de inmuebles muy elevado proveniente de embargos y quieren deshacerse de ellos.

Esta circunstancia “ha hecho que algunas entidades realicen agresivas campañas de rebaja en el precio de los inmuebles, al tiempo que conceden financiación en condiciones preferentes a sus clientes, es decir, intereses bajos, plazos de amortización que superan los 30 años y la posibilidad de conseguir hipotecas al 100% de financiación”, indica Estefanía González.

Que sean las más comunes no significa que todas las hipotecas para pisos de bancos sean al 100%, recuerda Riera, por lo que “si estás interesado en uno de estos inmuebles, te aconsejamos preguntar primero a la entidad propietaria cuánto dinero te prestará. También es recomendable que visites la vivienda antes de decidirte y compruebes que está en buenas condiciones”.

Este es el momento para pedir una hipoteca: la banca las abarata para atraer nuevos clientes.

Jóvenes con avales públicos

Otra circunstancia que facilita el acceso a hipotecas sin entrada es que los compradores sean jóvenes y puedan acogerse a los avales públicos que ofrecen algunas comunidades autónomas. Si se cumplen determinados requisitos, algunas administraciones pueden avalar hasta el 20% de la hipoteca, con lo que se podrá financiar hasta el 100% de la compra.

Pero no solo las comunidades autónomas, también el Gobierno ha anunciado los avales ICO, que permitirán a los jóvenes y familias con menores a cargo obtener una hipoteca al 100%. Pero, según Riera, “esta medida todavía no está regulada y, por tanto, no puede pedirse”.

Los bancos también son más proclives a financiar el 100% de la vivienda cuando el comprador aporta una garantía adicional, como un aval u otra propiedad. En estos casos, los expertos aconsejan que antes de optar por esta vía, el comprador negocie con el banco para que cuando el capital pendiente de pago represente menos del 80% de la tasación inicial de la vivienda, el aval se cancele automáticamente.

Te puede interesar: El distrito de Madrid más barato para comprar un piso en 2024

Contratar los servicios de un bróker hipotecario también ayuda a conseguir estos préstamos debido a que “conocen a fondo cómo funciona el sector inmobiliario y saben a qué bancos acudir para conseguir hipotecas del 100% con las mejores condiciones”, indica Riera. Eso sí, en la mayoría de los casos hay que pagar por sus servicios, entre el 1% y el 5% del capital del préstamo que consiga.

Ventajas y desventajas

Obtener estas hipotecas no siempre supone ventajas, también generan inconvenientes. Entre las primeras destacan que facilita el acceso a la vivienda a aquellos que tengan capacidad de endeudamiento, pero no ahorros suficientes, además les deja margen para pagar otros gastos, como una reforma; y permite obtener condiciones flexibles si la compra del inmueble se realiza a un banco.

Pero también tienen desventajas como su elevado coste, sobreendeudamiento, riesgo de impago, ya que la deuda que se genera con el banco es muy elevada, o “el riesgo de que puedan convertirse en hipotecas burbuja”, advierte González.

Los bancos que dan hipotecas al 100%

El riesgo de morosidad que generan este tipo de hipotecas hacen que sean pocos los bancos que las conceden. Entre ellos, están Unicaja, Banco Santander, Ibercaja, Kutxabank, imagin, Bankinter y Pibank. Todos cuentan con ofertas a tipo fijo, variable y mixto.

Te puede interesar: Esta es la edad máxima para pedir una hipoteca

“Ibercaja es la única que comercializa las tres modalidades, Pibank solo cuenta con una propuesta a tipo mixto y, el resto ofrece préstamos a tipo fijo y variable, salvo imagin, que comercializa una hipoteca al 100% fija y una mixta”, explica Estefanía González.

Los intereses que cobran por estos préstamos varían dependiendo del tipo y del banco. Oscilan entre el 2,80% y el 4,25% a tipo fijo; entre euríbor+0,49% y euríbor +0,79% a tipo variable, y en el caso de las hipotecas mixtas al 100%, su interés se mueve entre el 2,4% y el 2,99% para el tramo a tipo fijo, y euríbor +0,75% y euríbor+1,10% para el tramo variable.