La carta de la Seguridad Social que recibirán este mes 10 millones de pensionistas

Enero es época de cambios y los pensionistas lo saben bien

Después de las uvas dio comienzo el año 2024, y sin más dilación, la Seguridad Social ha querido recibir a sus pensionistas en este nuevo año con una buena noticia para todos ellos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones enviará una carta a lo largo de este mes de enero para informarles una subida en sus pensiones. Acorde a lo que se pactó en el último Consejo de Ministros del año pasado, 2023, todos aquellos que reciban la pensión de jubilación recibirán un 3,8% más en el total de su cuantía este año a partir de enero.

Sin embargo, antes de que esto ocurra, el ministerio de Elma Saiz ha asegurado que para dar constancia del incremento, todos los beneficiarios pensionistas recibirán una carta a lo largo de este mes. Por tanto, todos los que perciban cualquier tipo de estas prestaciones deberán revisar sus buzones para conocer cuál es la cantidad exacta que recibirán después de sumarles la subida, que en algunos casos será un 3,8% más, para las pensiones contributivas, un 6,9% más para las pensiones mínimas y un 6,9% más para las no contributivas.

En consecuencia, a esta subida, que fue aprobada en un Real Decreto-ley del último Consejo de Ministros del año 2023, 11,8 millones de pensiones y prestaciones se beneficiarán de esta revalorización en 2024. De entre ellos destacan los pensionistas por jubilación, incapacidad permanente, orfandad, en favor de familiares y los de la viudedad. Además, estos últimos se llevarán un extra frente al resto con el único objetivo de equiparar la pensión mínima de viudedad a la jubilación.

Así es la carta que recibirán los pensionistas

A principios de cada año, el Ministerio de la Seguridad Social trata de informar a todos los pensionistas del país, ya sea una pensión contributiva o no contributiva, acerca de la cantidad que percibirán durante el año, y lo suele hacer mediante una carta domiciliada. No obstante, hasta el momento no se ha recibido ninguna, ya que solo nos encontramos a 2 de enero del nuevo año. Aunque sí podemos enseñarles como será la carta que reciban estos beneficiarios, aunque será actualizada y firmada por la nueva ministra.

Con esta nueva subida, la expectación se siembra entre todos los pensionistas, algunos se adelantan y hacen el cálculo por su cuenta para saber cuál es la cantidad exacta que recibirán. Otros, acuden a los medios como Infobae para encontrar la respuesta a su pregunta, y lo cierto es que habrá personas que reciban mensualidades de 3.175 euros. Una vez reciban la carta, deberán asegurarse de que la cantidad que figura es la correcta, de no ser así deberán ponerse en contacto con la administración e informar del error y la cuantía que realmente le corresponde.

Esto es lo que debes hacer si hay un error en la cuantía

Si a la hora de comprobar la cantidad que recibirás por tu pensión con la que pone en la carta, compruebas que no coincide, entonces deberás informar de que hay un error en la pensión, ya sea porque existe algún dato erróneo o porque la cuantía es incorrecta. Es en este momento en el que el afectado tiene que recurrir a distintas vías para pedir la Seguridad Social una revisión. Si decide hacerlo por medios electrónicos, basta con acudir a la Sede Electrónica, identificarse previamente y acceder a apartado de ‘Solicitudes y comunicaciones’.

Cuando desee que en ese cambio lo ayude el personal funcionariado, basta con rellenar este formulario y entregarlo en cualquier oficina de registro o en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Para ello habrá que solicitar con anterioridad cita previa. Otra tercera vía es la telefónica, llamando a los teléfonos de atención de dicha administración.