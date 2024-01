Una fiesta ‘rave’ ilegal toma un circuito de carreras en Murcia por Año Nuevo y prevé continuar hasta Reyes

Imagen de una fiesta 'rave' ilegal en Fontllonga i Ametlla (Europa Press)

Una fiesta rave multitudinaria ha tomado en las últimas horas el circuito de carreras de la localidad murciana de Fuente Álamo. Se trata de la Big Fucking Party, una fiesta de música electrónica que celebra el Año Nuevo y que ya se emplazó a comienzos de 2023 en La Peza (Granada). La ‘rave’, que comenzó el pasado sábado 30 de diciembre, pretende acoger a más de 10.000 asistentes llegados desde distintos puntos del país y Europa. La previsión de los organizadores es que se prolongue, al menos, hasta el día de Reyes.

La ubicación de la fiesta se sitúa a unos tres kilómetros del núcleo de población más cercano, la pedanía de Los Paganes, de unos 200 habitantes. Los asistentes a la rave, que continúan llegando en sus vehículos en este día 1 de enero, han sido convocados por redes sociales, canal por el que se suelen difundir este tipo de fiestas no autorizadas. “Sólo pasar a personas por privado y de confianza”, se puede leer en uno de los mensajes enviados en grupos en los que se congregan los más fieles a las raves.

Grandes altavoces, escenarios, puestos de comida y bebida o caravanas han convertido el circuito de Fuente Álamo en el enclave de una auténtica macrofiesta que ya está bajo la lupa de las autoridades municipales y regionales. La Guardia Civil ya se ha desplazado al lugar y se prevé que, como en otras fiestas no autorizadas de esta magnitud, los agentes establezcan controles en los accesos al escenario de la rave. No obstante, será complicado que se pueda desalojar el festejo multitudinario hasta que los asistentes no empiecen a abandonar en masa el lugar en la fecha prevista, como ocurrió el pasado Año Nuevo en La Peza (Granada).

Rotura del cerrojo para entrar al circuito

Según informaron fuentes municipales, los primeros participantes llegaron la tarde del pasado sábado a las inmediaciones del circuito de Fuente Álamo. Allí, estando cerrada la instalación, rompieron el cerrojo de la puerta principal y comenzaron la preparación del enclave con la introducción de los primeros transportes desplazados hasta el lugar. Una vez comunicada por redes sociales la habilitación del enclave, los primeros cientos de asistentes fueron llegando desde la mañana del último día del año.

Así ocurrió el pasado Año Nuevo en La Peza (Granada), donde miles de aficionados a la música electrónica se dieron cita en una rave que comenzó el 30 de diciembre de 2022 y fue desalojada por completo el 5 de enero de 2023. La celebración de la fiesta obligó a las autoridades a realizar desvíos de tráfico y controles en los accesos a los terrenos donde se desarrolló. Esta rave fue la primera convocada bajo el nombre de Big Fucking Party.