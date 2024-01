Marlena (Benidorm Fest 2024): “Nosotras no hablamos de nadie, solo hacemos temazos. Si se puede monetizar un sentimiento, pues fenomenal”

Entrevista a Marlena.

Ana Legazpi y Carol Moyano son uno de los fenómenos del Benidorm Fest 2024. Estas dos amigas conforman el dúo Marlena, que con su tema Amor de verano ha conseguido llegar a lo más alto de la playlist del festival, siendo hasta ahora la canción más escuchada de esta edición en Spotify.

A falta de un mes para que tenga lugar el concurso en la ciudad alicantina, Infobae España charla con las dos artistas sobre este hito que han logrado con su propuesta, así como sobre su puesta en escena o la polémica que rodea a su candidatura por las indirectas dirigidas a Dulceida, con quien Legazpi mantuvo una relación sentimental.

La conversación se produjo justo el día en que ‘Amor de verano’ se convirtió en el primer tema del Benidorm Fest 2024 en superar las 200.000 escuchas en la plataforma musical. “Es fuerte, genera cierta presión y responsabilidad, porque ahora baja tú de ahí”, comenta Ana. “Queremos estar a la altura y por encima de la altura de lo que se espera de nosotras”, agrega su compañera.

Aunque confiesan que en las dos ediciones anteriores se les ofreció la posibilidad de presentarse al certamen, aseguran que no ha sido hasta ahora cuando han sentido que era el momento idóneo. “Este año es cuando nos hemos visto preparadas a nivel de saber defender lo que queremos y de que ‘nos la pele’ cualquier comentario no constructivo. Estamos muy fuertes en eso”, afirma la vocalista, que no oculta que participan en el concurso para ir a por la victoria y representar a España en Eurovisión: “Estamos metidísimas en ganar el Benidorm Fest. Somos personas picadas y competitivas, pero de forma sana”.

Su trayectoria juntas comenzó con otro nombre, W Caps, en el programa X Factor de Italia, donde pudieron conocer a los ganadores de Eurovisión 2021. Desde entonces, no solo han cambiado de dúo, sino que han evolucionado “de Hannah Montana a Miley Cyrus”, tal y como bromea la cantante. “Éramos dos bebés, estábamos empezando, no teníamos música propia y llevábamos la gorra hacia adelante para que no se nos viera la cara porque no podíamos ni levantar la mirada”, recuerda. Moyano, por su parte, resalta que ahora son mucho más conscientes de lo que quieren y de lo que pueden aportar: “Ahora nos creemos mucho el proyecto que defendemos, sabemos el papel que podemos hacer dentro del panorama musical”.

Ana y Carol están trabajando junto al equipo de Javier Pageo para ultimar los detalles de su propuesta escénica para el Benidorm Fest. Aunque confirman que en su actuación habrá “un poco de verano” en pleno enero, también huirán de los tópicos. “No vamos a caer en lo evidente, que sería playita y sombrillita”, dice Legazpi. La guitarrista, por su parte, lanza una reveladora pista al contar que Marlena estará “en lo alto” y que la puesta en escena “va a ser muy colorida y dinámica, como la canción”.

“Otros hacen documentales y nosotras hacemos canciones”

Sobre el significado de su canción, que vendría a ser una especia de ‘precuela’ al single que Legazpi le dedicó a Dulceida, Red Flags, la cantante defiende su derecho a contar sus vivencias a través de su música: “Cada artista expone su vida de una forma. Otros hacen documentales y nosotras hacemos canciones”, espeta.

Además, la artista no duda en responder a quienes la acusan de hablar de otra persona para tener repercusión: “Hablar, nunca hemos hablado directamente de nadie. Lo que hemos hecho son muchos temazos. No le puede gustar a todo el mundo lo que hacemos, pero hay que estar calmadas y tener el máximo buen rollo posible”, sentencia la ex de Dulceida.

Su compañera, por su parte, también contesta a los comentarios: “Se dice que nos aprovechamos de algo que no nos corresponde, pero es todo lo contrario. Nos aprovechamos de los sentimientos y de las experiencias que reflejamos en forma de canción”. “Y si se puede monetizar un sentimiento, sea el que sea, pues fenomenal”, agrega Ana Legazpi, que durante un concierto ya avisó de que si se enamora de alguien, le dedica una canción, mientras que si le rompen el corazón, le puede hacer todo un disco. Siguiendo esta máxima, finaliza esta entrevista advirtiendo de lo que está por venir: “Se viene disco, por supuesto. Es lo que hay. ¡Enamórate de una abogada, cariño!”.