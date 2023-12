St. Pedro, participante del Benidorm Fest 2024: “No entiendo que Rosa López no sea el máximo referente de los eurofans”

Entrevista a St. Pedro.

En plena cuenta atrás para el Benidorm Fest 2024, sus 16 participantes ultiman los detalles de las candidaturas que defenderán sobre el escenario el próximo mes de enero. Una de las propuestas que más expectación ha conseguido generar es la de St. Pedro, que luchará por el micrófono de bronce con Dos extraños (cuarteto de cuerta), una canción que se podría convertir en el primer bolero de la historia de Eurovisión.

Poco más de una semana después de que las 16 canciones vieran la luz, el artista canario se muestra “superemocionado” en esta entrevista con Infobae España en la que confiesa que está intentando no ver muchas reacciones a su propuesta, aunque cuando sucumbe a la tentación de asomarse a las opiniones se encuentra “mucho cariño, como nunca antes”.

Este tinerfeño de 27 años llega a la aventura del Benidorm Fest tras pasar por La Voz en 2017, una experiencia en la que afirma que aprendió “a navegar en la tele para extraer lo que tú quieres del programa y no lo que el programa quiere extraer de ti”.

St. Pedro, en entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

Juanes, su coach en el formato, le puso en contacto con Rebeca León, exagente de Rosalía, y le animó a poner rumbo a Miami, donde vivió durante cuatro años. En esa época pudo curtirse mientras trataba de encontrar un lugar en el que sentirse cómodo. Curiosamente, ese objetivo lo consiguió al regresar a Canarias, donde se reunió con sus amigos de siempre y empezó a crear “la mejor música” de su carrera.

De ese proceso nace Dos extraños (cuarteto de cuerda), un tema que formará parte de su próximo disco y que no compuso pensando en el festival. “La hice porque necesitaba escribirla”, asevera. Lo que sí pensó al escoger esta canción es que puede “unir a varias generaciones”, algo que está comprobando en primera persona con los mensajes de apoyo que recibe de personas de todas las edades.

“Se menciona muy poco a José Vélez”

Sobre su puesta en escena para el Benidorm Fest, en la cual está trabajando junto a St. Pedro adelanta una pista muy significativa: “Las propuestas que hacen los eurofans en Twitter no van muy desencaminadas”, confiesa sin dar más detalles sobre lo que se podrá ver sobre el escenario del Palau d’Esports L’Illa de la ciudad alicantina.

Aunque Eurovisión no sea el único fin con el que se apunta a esta aventura, tiene claro que esta experiencia hay que vivirla “sin miedo al éxito”. “Si me meto en esto, voy a morir con esto y quiero que España se sienta orgullosa de su representante. Siento que este año, vaya quien vaya, se va a conseguir ese efecto”, expresa.

St. Pedro, en la presentación de artistas del Benidorm Fest. (RTVE)

En cuanto a sus referentes eurovisivos, el joven considera que “se menciona muy poco a José Vélez”, representante de España en Eurovisión 1978 que logró la novena posición en el certamen europeo. Además, reivindica la figura de Rosa López, quien conquistó el séptimo puesto en 2002 con Europe’s Living a Celebration. “No entiendo cómo no es el máximo referente de los eurofans. Su propuesta fue superhonesta. Fue una locura cómo se mostró y enamoró a Europa”, asevera.

Aunque es pronto para pensar más allá del Benidorm Fest, St. Pedro finaliza esta charla evidenciando que tiene muy claro los derroteros por los que seguirá su trayectoria después del concurso. “Creo que ya di con mi identidad. Me siento muy cómodo en los géneros latinoamericanos clásicos, que al final son la esencia de Canarias. Soy más canario que el gofio y me va a costar sacarme del maguismo canario de Tejina [su pueblo de nacimiento], que me encanta”.