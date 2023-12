Nebulossa, al Benidorm Fest con ‘ZORRA’: “Tiene un mensaje empoderante para la mujer, bailable y con nuestra esencia ochentera”

María Bas y Mark Dasousa, integrantes de Nebulossa, en la presentación de artistas del Benidorm Fest. (RTVE)

Nebulossa es una de las grandes desconocidas del Benidorm Fest 2024. Este dúo valenciano formado por María Bas y Mark Dasousa promete aportar el toque ochentero de la edición con ZORRAS, un tema que no se podrá escuchar hasta el próximo 14 de diciembre, pero cuyo título ya se conoce tras la filtración accidental de la lista de canciones en la web la tienda oficial del concurso.

Tras la presentación de los 16 participantes en Sevilla, Infobae España pudo participar en el encuentro de los artistas con los medios, una charla en la que dieron algunas pistas sobre lo que el público podrá ver sobre el escenario a finales de enero.

Mark y María son pareja sentimental, llevan dos décadas juntos y tienen “tres hijas” en común: un hijo, una hija y una perra. Ambos están cerca de la cincuentena (ella tiene 55 años y él 47), lo cual les hizo dudar de si encajarían en un programa como el Benidorm Fest. “Nuestra edad ha hecho que en otras ocasiones nos cierren la puerta”, expresa la vocalista. “Siempre hay una inseguridad y te preguntas si estás todavía para esto”, agrega el productor.

Sin embargo, ahora que ya están dentro de esta aventura confiesan estar “superfelices”. “He recuperado lo del nudo en la barriga, que hacía tiempo que no me pasaba. Pensé que era un robot, pero no, soy humano”, bromea él.

La idea de presentarse al certamen, igual que la de crear un dúo de synth pop ochentero, fue de María, que mandó varias propuestas a RTVE sin informar a su compañero. “Algo me olí cuando me dijo ‘tienes que firmar aquí’”, comenta Mark, pero asegura que no le dio mucha importancia porque pensó que no llegarían a estar dentro del festival. “Al principio fue muy emocionante, pero después pensamos ‘¿dónde nos hemos metido?’”, reconoce.

Así es ‘ZORRA’

Sobre su canción para el Benidorm Fest 2024, Nebulossa adelanta que “tiene un mensaje muy directo y empoderante para la mujer”. Además, el hecho de que sea bailable hace que esa moraleja cale antes “porque te entra el ritmo en el cuerpo”, defiende Mark.

Aunque no pueden hacer spoiler sobre cómo suena ZORRA, sí confirman que no se van a alejar de lo que llevan años haciendo. “Está en nuestra línea, sin perder nuestra esencia ochentera”, dicen, adelantando que no faltarán los sintetizadores, las baterías hexagonales y “todo ese rollo de los años 80″.

En cuanto a la forma en la que trasladarán su propuesta al escenario, afirman tener “una ligera idea” de cómo quieren hacerlo. “Vamos a intentar preservar nuestra identidad, pero también somos conscientes de que hay que ofrecer espectáculo”, dicen.

Pase lo que pase en la tercera edición de la preselección eurovisiva, lo que tienen claro es que estar entre los 16 participantes “ya es un premio” y les permitirá acceder a un gran público, independientemente de las críticas que puedan recibir. “Nos vamos a exponer y habrá gente que esté de acuerdo y otra que no, pero eso pasa en el día a día, aunque no estés en el Benidorm Fest. Cada uno tiene su opinión”, sentencia Mark.