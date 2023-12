Las 10 películas españolas más taquilleras de 2023: la comedia sigue siendo un fortín en los cines

'Campeonex' y 'Vacaciones de Verano' son las dos películas españolas más vistas de 2023

Ante la catástrofe, nada como una amplia carcajada. Prueba de ello es el listado de las películas españolas más taquilleras del 2023. El oro ha sido para Campeonex: la secuela de Campeones dirigida por Javier Fesser se ha convertido en el largometraje más visto en nuestro país en el último año, recaudando cerca de 12 millones de euros en la taquilla. El cine español ha cerrado el 2023 con una cuota de mercado del 17 por ciento en un año en el que el color rosa se ha apoderado de las salas de cine del planeta con el estreno de Barbie, el largometraje de Greta Gerwig sobre la muñeca más famosa de Mattel.

El género cómico sigue siendo un fortín para la producción patria, convirtiéndose en amplio protagonista en la recaudación en taquilla. No en vano, el segundo lugar lo ocupa una cinta que hereda un título que es sinónimo de éxito. Ocho Apellidos Marroquís se estrenó en diciembre pero ha conseguido convertirse en el segundo mejor estreno del año. La “engañosa” secuela de los nombres compuestos ha empleado el exitoso título de la franquicia para conformar una nueva película que, tal y como contó Infobae España, poco tiene que ver con las dos cintas originales, pero que ha funcionado en la taquilla local (como era de esperar).

Michelle Jenner y Elena Irureta en 'Ocho apellidos marroquís', dirigida por Álvaro Fernández Armero y distribuida por Universal Pictures

El siempre controvertido Santiago Segura se queda con el bronce con Vacaciones de verano, una comedia familiar con la que vuelve a convertir en oro todo lo que traslada a la gran pantalla. Junto con Leo Harlem, el director y actor consigue el tercer mejor estreno español de 2023 (una película que ha recaudado casi ocho millones de euros). En ella, dos padres querrán pasar unas vacaciones gratis con sus hijos y tendrán que hacerse pasar por cuidadores en un lujoso hotel estival. Spoiler, las cosas no salen tan bien como esperan.

Completan los cinco mejores estrenos del año Momias, cinta de animación, y Vaya vacaciones. No, no nos hemos equivocado. No se trata de la película previamente mencionada, más bien de otra versión similar dirigida por Víctor García León en la que dos abuelos querrán deshacerse de sus nietos para poder disfrutar de sus vacaciones en completa soledad y tranquilidad.

La taquilla española se refuerza en la reiteración y repetición de guiones que beben del mismo tipo de historia. No en vano, entre las diez películas más vistas de 2023 no encontramos ninguna de las favoritas para los Premios Goya que se celebrarán el Valladolid en febrero. 20.000 especies de abejas, la favorita de los académicos, no aparece en ese ‘Top 10′ y tampoco La sociedad de la nieve, la película de J.A. Bayona que ha pasado la preselección de los Oscar. Cierto es que esta última se ha estrenado hace dos semanas en las salas de cine y que tendrá un estreno simultáneo en Netflix el próximo 4 de enero.

Santiago Segura es Papá Noel en 'La Navidad en sus manos', la nueva película de Joaquín Mazón que se estrena este viernes en las salas de cine españolas (Featurent)

Las cintas españolas que completan el listado de éxitos del año más cinéfilo desde 2019 son Mari(dos), As bestas (que recoge los frutos de un estreno que se alargó a los primeros meses de 2023, beneficiada también por esa carrera previa a los Goya en la que se convirtió en la clara triunfante de la noche), La Navidad en sus manos (película estrenada recientemente que también consigue colarse en la lista de lo más visto y en la que Segura hace de Papá Noel), El hotel de los líos. García y García 2 y Como Dios Manda, también protagonizada por Leo Harlem. La diversidad no ha sido, precisamente, lo ha que marcado este año en lo relativo a las películas locales.

Las diez provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (20,2 por ciento), Barcelona (13,7 por ciento), Valencia (6,5 por ciento), Alicante (4,3 por ciento), Málaga (3,9 por ciento), Sevilla (3,7 por ciento), Murcia (3,4 por ciento), Cádiz (2,8 por ciento), Islas Baleares (2,6 por ciento) y Vizcaya (2,5 por ciento).

(*) Cuota de mercado de espectadores de cada una de las diez primeras provincias.

‘Barbie’, lo mejor del 2023 en España

El rosa ha sido protagonista en las salas de cine de todo el mundo. La fiebre Barbie ha convertido la cinta de Greta Gerwig en el estreno más destacado del año, superando la ansiada cifra de los mil millones de euros de recaudación en todo el mundo. En España, la esperada cinta de la muñeca más coqueta también ha sido el mejor estreno de 2023 en nuestras salas, no sólo siendo la más vista, también la que más ha recaudado.

Barbie consiguió recaudar 5,1 millones de euros en su primer fin de semana en España (cerca de 34 millones de euros en total), una fecha que coincide con el mejor dato del año para la taquilla española: del 21 al 23 de julio, las salas de cine ingresaron un total de 11,8 millones de euros.

Margot Robbie en una escena de 'Barbie' (Warner Bros. Pictures vía AP)

La semana del año que contó con una mayor asistencia de espectadores se registró en el mes de julio, del viernes 21 al jueves 27, coincidiendo con el estreno del Barbenheimer (híbrido entre la película protagonizada por Margot Robbie y Oppenheimer, el biopic de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica): un total de 3,8 millones de espectadores acudieron a las salas de cine españolas, la cifra de asistencia más alta registrada en una semana desde 2019.

En 2023 en España, los espectadores han aumentado un 26 por ciento con respecto a los datos de 2022: 74,9 millones de espectadores visitaron los cines en los últimos 12 meses. La recaudación asciende a los 487,5 millones de euros.