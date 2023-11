Ernesto Sevilla y Santiago Segura, los duendes de la Navidad más gamberra: “Me fisuré una costilla en un concierto de Ojete Calor y fue difícil rodar la película”

Santiago Segura es Papá Noel en 'La Navidad en sus manos', la nueva película de Joaquín Mazón que se estrena este viernes en las salas de cine españolas (Featurent)

Sólo una comedia española podría plantear la macabra idea de colocar a Santiago Segura a interpretar a la figura de Papá Noel y a Ernesto Sevilla como salvador de una Navidad que se tuerce en plena Cibeles madrileña. La picardía española se cuela en esta comedia festiva que incluye todos los ingredientes mamarrachos que definen a la sociedad española.

La Navidad en sus manos, el nuevo largometraje de Joaquín Mazón (el segundo del año tras De perdidos a Río, estrenada en cines el pasado 4 de agosto), narra la historia de Salva (Sevilla), un hombre caótico con una vida a rastras que, tras un accidente, termina compartiendo habitación hospitalaria con el mismísimo Papá Noel (Segura). Dos semanas antes de Nochebuena, el hombre con la barba más prominente del calendario anual tiene un accidente con sus renos y termina en un hospital público junto a un padre con una rutina descarriada. Sin hacer spoilers de ningún tipo, el destino de ambos estará unido con el único y simple objetivo de salvar la Navidad y de convertir la felicidad de los niños en el ingrediente más importante de cada mesa y reunión.

“En mi caso, ponerme la barba”, dice Segura a Infobae España en referencia a cuál ha sido la tarea más ardua del rodaje. Ha sido el hijo de Miguel Sesé, “el maquillador de Torrente”, el que le ha colocado, pelo a pelo, el accesorio que ha convertido al director, actor y productor en el abuelo repartidor de Laponia. “Da una sensación de realidad brutal, no es como estas de los grandes almacenes”, dice en relación a las tiendas de disfraces, únicamente visitadas en Carnaval y en Halloween.

Para Sevilla, el rodaje fue un poco más complejo. “Me fisuré una costilla en un concierto de Ojete Calor porque me caí de una barca hinchable”, un infortunio icónico que no se lo puso nada fácil durante la grabación de la cinta de Mazón. “Fue viral de la hostia”, indica sobre el vídeo del flotador que inundó las redes tras el evento. “Es como Los Inmortales, Areces quiere eliminar al resto de chanantes [haciendo referencia a La hora chanante] porque solo puede quedar uno”, dice entre risas.

¿Un Grinch o un aliado?

“A nosotros nos encanta, amamos la Navidad”, dice convencido Segura que, afirma, a veces responde “tímidamente” cuando le preguntan cómo lidia con esta época festiva por el miedo a ser atacado (de forma figurativa, claro) por aquellos que reescriben estas semanas como su propia cuesta de enero.

“El personaje al principio es un cascarrabias, pero la magia de la Navidad hace que, de repente, tenga su corazoncito”, indica Sevilla. Además, Salva, su personaje, “es el golfo, el sinvergüenza, que se lleva mal con su mujer, que es un desastre, que con su hijo se está enfriando la relación y Papá Noel hace que su vida mejore y que sea un mejor persona”, añade.

Ernesto Sevilla es Salva en 'La Navidad en sus manos' (Featurent)

El mejor recuerdo que Ernesto Sevilla tiene de la Navidad “tiene que ser uno de la niñez”, por ejemplo, “cuando me trajeron el Scalextric”. El peor, y tira de comedia, “una Nochebuena que me comí un ácido y me dio un mal viaje”, expresa con total seriedad. Segura coincide en que las memorias más tiernas de estas fechas se escriben cuando uno apenas comienza a conocer cómo funciona la vida. Las peores, en cambio, son aquellas en las que se comienza a echar en falta a las personas importantes.

“Me acuerdo una vez que dieron un especial de Carlitos y Snoopy en la tele y estaba feliz, fui consciente de esa felicidad. Lo peor es que la Navidad, para mí, es cada vez que pienso que no está mi madre”, relata Segura.