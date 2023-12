Jon Rahm, a la cima del golf en 2023

El español Jon Rahm alza el trofeo vistiendo la chaqueta verde después de coronare en el Masters, en Augusta, Georgia, el domingo 9 de abril de 2023.(AP Foto/David J. Phillip)

Jon Rahm ha pisado con autoridad en los campos de golf durante 2023. Es innegable que la presencia del ‘León de Barrika’ ha gozado de gran protagonismo durante este año que está a punto de terminar. A sus 29 años, el futuro de Rahm es prometedor, aspirando a dejar una huella imborrable en el deporte que tanto ama, tal como lo hizo su ídolo Severiano Ballesteros. Y es que, su carrera ha estado marcada, en gran parte, por la presencia de Seve, su ídolo de toda la vida. Pese a que todavía le queda mucho camino por recorrer para superar a grandes hitos de este deporte, las cosas parecen marchar según lo previsto.

El inicio de año auguraba una muy buena temporada para el de Barrika. En enero consiguió coronar en dos premios del PGA Tour. El Sentry Tournament of Champions en Hawái y The American Express en California. Afianzó este gran comienzo en febrero, cuando alzó el premio The Genesis Invitational de Los Ángeles. Este último fue el mismo que lo llevó a la cima mundial, permitiéndole escalar hasta la primera posición del ranking. Parece que Rahmbo no pudo mantener esa constancia durante toda la temporada, si bien es cierto que logró rememorar la figura de Seve de la mejor manera: enfundándose la famosa chaqueta verde tras proclamarse campeón del Masters de Augusta y ganar la Ryder Cup.

Al olimpo de los mejores desde Augusta

El español Jon Rahm celebra su triunfo en el Masters de Augusta. (REUTERS/Brian Snyder)

9 de abril de 2023. Domingo de Resurrección. En paralelo a una de las festividades más significativas de la cultura española, Rahm encontró su propio resurgir con la conquista del Masters de Augusta. Esta fecha resuena ahora como un sinónimo de renovación y gloria. Un día que pasará a la historia del golf español, siendo este el cuarto español que consigue este título, por detrás de Seve, Sergio García y José María Olazábal.

Rahm afrontó la tercera jornada que se había visto interrumpida por lluvia y disputó los 18 hoyos de la cuarta y última jornada. El de Barrika era consciente de que para ganar necesitaba una remontada épica, pero por pequeñas que fuesen esas posibilidades, Rahm no dudó en agarrarse a ellas. Devoró a Brooks Koepka en cuarta ronda para subir al olimpo de los mejores.

Al hacerse con la chaqueta verde el mismo año en que se conmemoraba el 40 aniversario del último triunfo de Ballesteros, Rahm no dudó en dedicar la victoria a su ídolo: “Para mí, conseguirlo en este aniversario y en el domingo de Pascua, es increíblemente significativo. Sé que Seve me estuvo apoyando hoy”.

Guía del éxito para el equipo europeo

El equipo de Europa, ligerado por Jon Rahm, alza el trofeo de la Ryder Cup. (REUTERS/Phil Noble)

La Ryder Cup representa no solo un torneo, sino la esencia del golf, un espacio donde la belleza del deporte se encuentra con la pasión por la competencia. El primer título de este torneo llegó en 2018, en Le Golf National de París. En 2021, en la de Estados Unidos (Whistling Stratis) acarició el que pudo ser el segundo trofeo de esta competición en su palmarés, sin embargo, no pudo hacerse con el título.

Esta campaña aterrizaba en Roma con confianza plena en sus posibilidades y con el objetivo de resarcirse de lo que pudo ser y no fue hacía dos años. Lo demostró así en el Marco Simone Country Club. Se metió en el papel de líder del equipo europeo y guio al conjunto en las tres jornadas, elevándose como líder indiscutible de su equipo, logrando alzar la segunda Ryder y poder honrar la bandera de España.

Nuevo escenario para 2024

Jon Rahm anuncia su fichaje por el LIV Golf.

En 2022 nació el LIV Golf, el circuito que a simple vista es la antítesis al PGA Tour. Torneos más cortos (tres días), tres rondas, menos hoyos (54), formato stroke play, poder jugar en bermudas y premios monetarios mucho más elevados son las principales características de este circuito. Rahm siempre había sido un claro defensor del modelo tradicional, del PGA: “Se ha hablado y especulado mucho sobre la liga saudí y creo que no es lo mejor para mí y el futuro en el golf. Creo que el mejor legado que puedo lograr es en el PGA Tour”.

Sin embargo, un giro inesperado atizó el panorama golfista mundial, cuando el de Barrika anunció su incorporación a la liga árabe. “Estoy orgulloso de unirme al LIV Golf y ser parte de algo nuevo que está aportando crecimiento al deporte. No tengo dudas de que esta es una gran oportunidad para mí y mi familia y estoy muy emocionado por el futuro”, escribió en sus redes sociales. Su traspaso se llevó a cabo por un contrato de 525 millones de euros hasta 2029 (el mayor de la historia del deporte hasta ese momento, fue superado días posteriores por el jugador de béisbol Shohei Ohtani).

Quebrar su promesa al PGA Tour ha sido objeto de críticas y de sanciones. La salida le ha costado la suspensión del circuito estadounidense, cuyos puntos logrados esta temporada no computarán para la elección del año siguiente. Su plaza en los Juegos Olímpicos la tiene asegurada, también, la presencia en Augusta de por vida, así como en los grandes en los próximos años. Sí peligra su participación en torneos clave como The Players o la Ryder. Esta última ya ha prescindido de Sergio García después de que este se incorporase al LIV Golf.

Pese a toda esta incertidumbre de cara a 2024 y un nuevo escenario por explorar, Rahm cierra el año con 20 millones de dólares en premios y en el tercer puesto del ranking mundial, manteniendo la esperanza de que su mejor versión está por llegar.