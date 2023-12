El indignante comentario de un cliente a un churrero por cerrar los domingos: “Si tiene que conciliar… hasta aquí hemos llegado”

Churros con chocolate en Madrid (Pexels)

En el ámbito de la hostelería, los abusos y las malas condiciones ocupan un amplio espectro. Las ofertas abusivas, los horarios desmedidos y los salarios que no cubren las expectativas de los trabajadores son el día a día de los camareros y las camareras. Por ello, cada vez son más los que deciden denunciar los abusos del sector. Jesús Soriano, conocido por su perfil de X, antiguo Twitter, Soy Camarero, es una de las voces más destacadas en este aspecto.

En este contexto, las reseñas se han convertido en un arma contra los locales. Son una nueva forma de presión y abuso contra los trabajadores. El prestigio de un local puede quedar en entredicho por las valoraciones de los clientes. Ahora, también dejan al descubierto las formas en las que algunos usuarios se dirigen a los trabajadores. En este sentido, la última publicación de Soy Camarero da prueba de ello. En este caso, el motivo de la crítica es la libranza en domingo de una churrería.

Esta es la última publicación de ‘Soy Camarero’ que ha indignado a las redes sociales

“Pregunté al churrero si abrían los domingos, que es el día de pasar y tomar chocolate con churros, y literalmente me dijo: “Señora, los domingos cerramos que tenemos que conciliar”. Sin comentarios, si el churrero tienen que conciliar y el bombero, sanitario, etc no lo hacen, pues hasta aquí hemos llegado. Nunca pisaré esa churrería llena de soberbia¡”, escribía la denunciante en una reseña. Por otro lado, además de este negativo comentario, su reseña iba acompañada de una muy baja valoración del restaurante, tanto a la comida, como al servicio, como al ambiente. “Soberbia, dijo el cazo a la cazuela”, comentaba Soy Camarero al exponer este comentario.

En la actualidad, la publicación ha sobrepasado las 250.000 reproducciones en la red social X. Además, acumula más de 3000 me gusta y decenas de comentarios. Los usuarios de esta red social no dudo en mostrar su descontento sobre la última publicación de Soy camarero.

Esta ha sido la reacción de las redes sociales

La reseña que criticaba la decisión de cerrar los domingos de la churrería ha traído consigo una ola de solidaridad con los comercios y negocios hosteleros. De esta forma, la crítica ha ido en la otra dirección, es decir, hacia quien se queja del descanso de los trabajadores.

En este sentido, la ironía se ha hecho eco entre las réplicas. “Quién se cree que es el churrero teniendo vida privada? Está para servirme A MI”, escribía un usuario. “¡Necesito de urgencia churros con chocolate! ¿La churrería cerrada un domingo? Voy a morir de caprichitis”, comentaba otra. “Siempre dando la chapa con la libertad, pero cuando un señor que gestiona su negocio les dice que lo gestiona como le da la gana, yendo en contra de sus ‘intereses’, lo de la libertad ya no mola tanto”, añadía un último usuario en un tono mucho más enfadado que el de los anteriores.