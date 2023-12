De la Rosa elige el podio de Alonso en Brasil como el mejor momento de 2023

El español Fernando Alonso de Alpine celebra hoy, tras terminar tercero en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Fernando Alonso nunca ha podido ganar en Brasil, pero Interlagos tiene un hueco especial en el corazón del asturiano. Bajo el sol brasileño se ha alzado con sus dos campeonatos del mundo en 2005 y 2006 y esta temporada, en 2023, protagonizó una de sus mayores exhibiciones en la Fórmula 1. Durante quince vueltas aguantó a un Red Bull, el de Pérez, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito. Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y restituyó a Aston Martin en el podio siete carreras después.

El embajador de Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa, no ha tenido dudas a la hora de elegir el mejor momento del año del asturiano con Aston Martin. Pese a que los de Silverstone empezaron con fuerza la temporada, con siete podios consecutivos, parece que el octavo se resistió hasta la recta final de la temporada. El asturiano quedó en la última posición en Singapur, tocando fondo en Austin, donde no terminó el gran premio. En México, pareció verse un AMR23 más competitivo, pese a no conseguir terminar la cita. Fue en Brasil, cuando la escudería revivió, y no de cualquier manera, sino con esa exhibición de Alonso ante Checo Pérez.

ES UN ROBOT.

ES UNA MÁQUINA.

ES TERMINATOR.



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LO HA VUELTO A HACER.#BrazilGP@alo_oficial pic.twitter.com/hE2XgpiYuK — F1 en Movistar Plus+ (@movistar_F1) November 5, 2023

“Para mí el momento álgido fue Sao Paulo por lo que significaba. No porque la posición fuera mejor. No luchamos por la victoria, en cambio, en Mónaco sí. Fue un poco por de dónde veníamos y, sobre todo, porque era al final de la temporada. Y porque en este deporte la gente acaba acordándose de cómo termina y no de cómo empieza”, ha comentado De la Rosa en declaraciones que publica Relevo. “Y notábamos, o al menos yo personalmente, que la gente se había olvidado de los siete podios que habíamos hecho hasta entonces y no tenía que ser así como nos recordasen, porque estaba habiendo mucho trabajo y muy positivo en fábrica”, apuntaba. “Entonces, acabar con ese podio, entendiendo muchas cosas del coche y siendo mucho más competitivos otra vez, para mí fue lo mejor del año, mucho más que los podios de principios de temporada, porque eso era más predecible”, añadía para justificar su elección.

Alonso, el tercero mejor de la temporada según sus compañeros

Clasificación tras las votaciones de los pilotos. (Fórmula 1).

La Fórmula 1 ha publicado la encuesta anual (las votaciones son secretas y los corredores se pueden votar incluso a sí mismos) en la que los propios competidores eligen a los mejores pilotos de la temporada. En esta sexta edición del sondeo se han registrado varias sorpresas, pero ninguna relacionada con el primer puesto. Max Verstappen se lleva El Gordo. Ha firmado el récord de victorias en un mismo año, sólo ha estado fuera del podio en una carrera y ha superado en número total de triunfos a leyendas como Senna, Prost y Vettel.

Alonso cierra el podio como piloto que más posiciones ha ganado (3) respecto a la encuesta anual de la pasada temporada. Sus ocho podios, uno más que Hamilton, ponen de manifiesto su gran nivel a los 42 años.