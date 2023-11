Alonso consigue un épico podio en la última vuelta y Aston Martin resucita en Brasil; Verstappen se lleva la victoria

Fernando Alonso durante el GP de Brasil (REUTERS).

Fernando Alonso nunca ha podido ganar en Brasil, pero Interlagos tiene un hueco especial en el corazón del asturiano. Bajo el sol brasileño se ha alzado con sus dos campeonatos del mundo en 2005 y 2006 y esta temporada, en 2023 ha protagonizado una de sus mayores exhibiciones en la Fórmula 1. Durante quince vueltas ha aguantado a un Red Bull, el de Pérez, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito.

Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y restituyó a Aston Martin en el podio siete carreras después. Sólida carrera de Carlos Sainz, sexto, el único Ferrari en liza tras el accidente de Leclerc en la vuelta de formación. Victoria de Verstappen con Norris segundo.

Interlagos 2023 se suma a Imola 2005 y Hungría 2021

Mágico, preciso y calculado. Alonso regaló al público de Interlagos un adelantamiento inolvidable sobre Pérez que vale por un podio y, especialmente, sirve para devolver la ilusión a Aston Martin y el alonsismo tras seis carreras decepcionantes. La pasada la culminó en la frenada de la curva cuatro, pero comenzó a cocerla desde el momento en el que Pérez le había arrebatado la posición. Se pegó al inicio de la recta, traccionó mejor en las primeras curvas, salió de la ‘Eses de Senna’ pegado al alerón de Checo y clavó los frenos con agresividad.

ES UN ROBOT.

ES UNA MÁQUINA.

ES TERMINATOR.



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LO HA VUELTO A HACER.#BrazilGP@alo_oficial pic.twitter.com/hE2XgpiYuK — F1 en Movistar Plus+ (@movistar_F1) November 5, 2023

“Para mí han sido como treinta vueltas con Checo detrás, a dos vueltas del final pensaba que no era posible, pero he ido con todo a por ello cuando he visto que se pasaba en la última curva. Va por el equipo, llevábamos unos meses complicado, pero seguiremos luchando hasta la última vuelta. Va por ellos y por la fábrica”, afirmaba Alonso tras bajarse del monoplaza y haber emulado su histórica defensa numantina con Schumacher en Imola 2005 o la de 2021 con Hamilton en Hungría. El asturiano sacó toda su magia, hizo lo más ancho posible su AMR23 y volvió a bañarse en champán siete grandes premios después.

