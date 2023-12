Miguel Torres da el salto a la televisión sin Paula Echevarría: este es el ‘talent’ de Telecinco por el que ha fichado

Miguel Torres y Paula Echevarría en una imagen de archivo (Festival Starlite Occidente / Europa Press)

Está a punto de finalizar el año y Mediaset España ya ha dado luz verde a uno de sus grandes apuestas de entretenimiento para este 2024. El próximo 13 de enero se estrenará en la cadena Bailando con las estrellas, una versión española del exitoso formato internacional Dancing with the Stars que será presentado por Jesús Vázquez y la supermodelo internacional Valeria Mazza.

Su debut está a la vuelta de la esquina y ya se empiezan a conocer los primeros concursantes del espacio. El primer concursante confirmado por Telecinco ha sido Miguel Torres, quien pondrá a prueba sus capacidades para la danza.

De acuerdo con la información desvelada por la cadena de televisión, la pareja de Paula Echevarría se ha embarcado en una nueva aventura en la que demostrará de lo que es capaz. “Voy a por todas”, asegura en su vídeo presentación.

Miguel Torres y Paula Echevarría en una imagen de archivo (Isa Morro / Europa Press)

“No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, algo de coordinación tengo”, explica, dejando entrever que dará lo mejor de sí a pesar de las dificultades que pueda tener el concurso de talentos.

En Bailando con las estrellas, un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de baile de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales en una divertida y emocionante competición. “No me da miedo ningún baile en concreto y no pienso decíroslo porque si no me lo ponéis”, manifiesta, intentando tener prudencia a la hora de hablar de sus debilidades.

Al parecer, el deportista tendrá una buena actitud con las diferentes opiniones del jurado. “Acepto muy bien las críticas. Entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a hacer evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible”, señala.

🕺✨️ Miguel Torres, exfutbolista y pareja de la actriz Paula Echevarría, primer concursante confirmado de 'Bailando con las Estrellas'. Sábado, 13 de enero, estreno en Telecinco pic.twitter.com/shZuRPGROi — Mediaset España (@mediasetcom) December 26, 2023

Su etapa como deportista

Desde temprana edad, Miguel Torees tuvo una gran devoción por los deportes y una parte de su vida la ha dedicado a ello. Debutó como jugador de fútbol en las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol y, en 2007, fue fichado por el Castilla para que formarse parte de su plantel de jugadores.

Su firma por el Castilla supuso su primer contrato como futbolista y el punto de partida de una exitosa e imparable carrera. Así, en varias ocasiones estuvo en el primer equipo del Real Madrid; en 2009, fichó por el Getafe; en 2013, por el Olympiacos; y en 2014, por el Málaga.

No obstante, para muchos la gran popularidad de Miguel Torres llegó cuando se conoció públicamente su relación con Paula Echevarría, a quien había conocido en 2010 gracias a David Bustamante.

Sin embargo, no fue hasta años después cuando la chispa del amor surgió entre ambos y decidieron tener una relación. En 2020, la miembro del jurado de Got Talent tuvo su primer hijo en común con el futbolista, al cual llamaron Miki. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más queridas en redes sociales y en la prensa del corazón. Ahora, Miguel Torres se ha embarcado en una nueva aventura en la que demostrará sus habilidades y destrezas.