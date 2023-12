Las 10 mejores series españolas del año: de ‘La Mesías’ a ‘El cuerpo en llamas’ y pequeñas joyas ‘indies’

Algunas de las mejores series españolas de 2023: 'El hijo zurdo', 'La mesías', 'Citas Barcelona', 'Selftape', 'El otro lado', 'Déjate ver', Las noches de Tefía', Esto no es Suecia', Poquita fe' y 'El cuerpo en llamas'

Este 2023 hemos tenido series para todos los gustos, desde la acción geopolítica de La unidad: Kabul a la autoficción que aparece en Selftape o Esto no es Suecia, producciones aurorales repletas de ambición expresiva como La mesías, del Los Javis o thrillers a modo de true crime como El cuerpo en llamas. Comedias tan originales como Poquita fe o rara avis como El otro lado. También se ha recuperado la memoria histórica gracias a Las noches de Tefía y se ha abordado la crudeza de la maternidad en El hijo zurdo. Artefactos bizarros como Romancero, imposibles de definir y biopics ‘camp’ como Camilo Superstar. Algunas son mejores, otras peores, pero todas enganchan, aunque sea cada una a su manera.

Tráiler oficial de 'La Mesías', creada por Los Javis

‘La Mesías’ (Movistar Plus+)

Algunos de los principales personajes de 'La Mesías', serie para Movistar Plus+ de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Con Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Albert Pla y un elenco grupal que nos lleva de Ana Rujas a Carmen Machi

Javier Ambrossi y Javier Calvo regresan a la ficción televisiva después de Paquita Salas y Veneno para abordar una historia profundamente incómoda, casi al límite del horror, que nos traslada a un espacio en el que late el fanatismo, la locura y un profundo sentimiento de orfandad. El trauma atravesará a los dos personajes principales, interpretados por Roger Casamajor y Macarena García, supervivientes de una infancia infernal lastrada por los malos tratos y la personalidad tiránica de su madre, Montserrat (interpretada en las diferentes etapas de su vida por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi).

Un viaje oscuro a lo largo del tiempo a través de puzzle narrativo de extrema complejidad y riesgo en el que los directores demuestran su capacidad para romper los estereotipos y ofrecer un drama en el que se mezclan la estética pop (a través del grupo religioso Stella Maris) con la crudeza costumbrista.

‘Selftape’ (Filmin)

Joana y Mireia Vilapuig, protagonistas y creadoras de 'Selftape', serie que se puede ver en Filmin

Las hermanas Joana y Mireia Villapuig se embarcan en esta aventura a medio camino entre la realidad y la ficción para hablar sobre los estigmas de la fama después de haberse convertido en estrellas infantiles gracias a la serie Pulseras rojas. Una serie despojada de artificios en la que las ambas abordan su relación con el éxito desde un presente en el que se perpetúan las inseguridades como mujeres y como actrices en un mundo, el de la industria audiovisual, devorador e implacable.

Un ejercicio autoreflexivo repleto de honestidad que sirve para abordar las inquietudes de una generación que vive sometida a los dictámenes de la aprobación externa.

‘Poquita fe’ (Movistar Plus+)

Raúl Cimas y Esperanza Pedreño en 'Poquita fe', la serie de Montero y Maidagán para Movistar Plus+

El tándem formado por Montero y Maidagán alcanza su estado de gracia en la que sin duda se ha convertido en la mejor comedia de la temporada. Una serie en la que la pareja que encarna Esperanza Pedreño y Raúl Cimas se enfrenta al peso del hastío y la cotidianeidad en medio de una crisis sentimental y existencial que dará lugar a todo un conjunto de gags que entroncan con la realidad más identificable a través del análisis de las miserias cotidianas.

A través de un mecanismo narrativo ágil e inteligente en el que se mezcla la voz de todos los protagonistas dándose la réplica (un reparto coral irresistible), accedemos a las angustias triviales (o no), de la clase trabajadora de nuestro país a través de un humor que nos enfrenta al surrealismo de nuestras vidas.

‘El cuerpo en llamas’ (Netflix)

Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez recrean el 'Crimen de la Guardia Urbana en 'El cuerpo en llamas' (Netflix)

Una de las series que ha tenido más repercusión en la esfera pública por el caso real y muy polémico en el que se centraba, el asesinato pasional al que se conoció como ‘el crimen de la Guardia Urbana’ en el que una mujer, Rosal Peral, mató a su pareja junto a su amante mientras aparentaban una vida normal. Un acontecimiento que conmocionó a los medios de comunicación y la sociedad y que aquí se aborda a modo de ‘true crime’ estilizado y repleto de oscuras ambiciones, sexo y un círculo de mentiras viciadas a través de un ambiente tóxico de lo más morboso y absorbente, gracias a las interpretaciones de Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez.

‘El hijo zurdo’ (Movistar Plus+)

María León en 'El hijo zurdo', de Rafael Cobos

Rafael Cobos, habitual colaborador de Alberto Rodríguez, tomó las riendas como creador de esta ficción basada en el libro de Rosario Izquierdo para componer un retrato alejado de estereotipos sobre una madre que tiene que lidiar tanto frente a sus propias miserias, como ante los problemas que comienza a acarrear su hijo tras integrarse en un grupo de ultraderecha. Un relato crudo y desgarrador en el que brilla María León, acompañada de Tamara Casellas y que ha supuesto el descubrimiento del joven Hugo Welzel. Un viaje doloroso en el que se aborda la culpa, los miedos a los que se enfrentan las mujeres, la brecha económica, la incomunicación y la herencia maldita.

‘El otro lado’ (Movistar Plus+)

María Botto, Berto Romero y Andreu Buenafuente en 'El otro lado', de Movistar Plus

Después de su brillante disección en torno a los problemas que supone compaginar la familia con el trabajo que fue Mira lo que has hecho, Berto Romero cambia de registro y nos ofrece un cóctel irresistible en el que mezcla humor, terror y drama cotidiano a través de un personaje en crisis personal que encontrará una razón para salir de su estancamiento haciendo lo que mejor se le da, ejercer de investigador de lo paranormal.

A su lado, tendrá al fantasma del que fue su antiguo mentor, encarnado por Andreu Buenfuente y se enfrentará a su compañero en los inicios, al que interpreta Nacho Vigalondo, que ha alcanzado el éxito que el no ha logrado tener. Una comedia diferente y repleta de hallazgos que demuestra la capacidad para saltarse los códigos y reinterpretarlos de manera original por parte de su creador, que se une al tándem de directores Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, que se encargan de la dirección de los capítulos.

‘Esto no es Suecia’ (RTVE y TV3)

Aina Clotet en la reunión de padres del colegio en 'Esto no es Suecia'

Aina Clotet compone una comedia en torno a las ansiedades que conlleva la crianza respetuosa basada en sus propias experiencias con terapias grupales en las que se ponen de manifiesto las inseguridades de la maternidad. Una serie repleta de ironía y de humor negro que disecciona el núcleo familiar, las exigencias impuestas y auto impuestas y la sensación de caos cotidiano a través de un buen puñado de situaciones que nos enfrentan a nuestras miserias del día a día, ya se tengan hijos o no. ¿Se puede alcanzar la perfección en todos los ámbitos? Evidentemente, no. Y no pasa nada.

‘La noches de Tefía’ (Atresplayer)

Algunos de los protagonistas de 'Las noches de Tefía', que recrea el infierno del campo de concentración que existió en la realidad

El dramaturgo Miguel del Arco se pasa a la ficción televisiva en esta serie en la que reivindica la memoria histórica de nuestro país y al colectivo LGTBIQ+ tras la represión a la que fue sometida durante la dictadura franquista. Así se adentrará en uno de los ‘centros de trabajo’, que en realidad eran campos de concentración, donde se recluían a los presos capturados según la Ley de Vago y Maleantes, donde buena parte de ellos fallecían por las condiciones penosas en las que se encontraban.

A través del poder de la imaginación, un grupo de reclusos soñarán por las noches que se encuentran en un cabaret donde pueden dar rienda suelta a su identidad y ser libres a través del espectáculo y la representación.

‘Déjate ver’ (Atresplayer)

Macarena Sanz protagoniza 'Déjate ver', un original de Atresplayer creado por Álvaro Carmona

Álvaro Carmona escribe y dirige esta comedia dramática en torno a una chica que ha vivido en una burbuja mientras trabajaba para uno de los artistas más famosos del planeta, pero cuya identidad era un misterio para todos. Ahora sufre de invisibilidad, es decir, que está empezando a desaparecer y para saber lo que le pasa, vivirá toda una serie de encuentros surrealistas con una grupo de personajes que le demuestran que no termina de encajar en este mundo. Una serie original, con un toque marciano que nos enfrenta a las rarezas sobre las que se sustenta la sociedad actual, aunque la serie se establezca en una realidad paralela.

‘Citas Barcelona’ (Prime Video)

Algunos de los encuentros que tienen lugar en 'Citas Barcelona' (Prime Video)

La tercera temporada de la serie de TV3 llegaba a Prime Video con el mismo espíritu y un elenco de actores siempre espectacular y certero. La ciudad de Barcelona se convertirá en el escenario de una serie de encuentros entre personas que buscan una relación o una aventura casual y sirve para reflexionar en torno a la era de Tinder, el poliamor, el concepto de monogamia, la soledad, las expectativas amorosas, las insatisfacciones y el desengaño.