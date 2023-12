El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería

Harry Maguire (izquierda) y Terry Kennedy (derecha) durante su etapa juntos en el Sheffield United (Twitter).

La lotería ha marcado un antes y un después también en el mundo del fútbol. Terry Kennedy es el mejor exponente de ello. Este inglés siempre soñó con ser futbolista y nació con unas cualidades excelentes para aspirar a ello. Además, su familia hizo un esfuerzo descomunal para que pudiera formarse en las mejores academias del país. Tras mucho empeño, llegó a jugar en el mítico Sheffield United de la segunda división inglesa, donde formó pareja defensiva durante sus inicios con Harry Maguire, jugador que actualmente es capitán del Manchester United y de la selección de Inglaterra. Kennedy no tuvo la misma suerte.

Terry hizo un camino muy diferente: se marchó al Cambridge United, donde jugó solamente dos encuentros en un año. Su carrera no iba para nada como esperaba, había jugado solamente 30 partidos en siete temporadas debido a constantes lesiones. Probó suerte en clubes más modestos del ascenso inglés como Afreton Town y Harrogate Town, hasta que finalmente tuvo que decirle adiós al fútbol por los constantes problemas físicos. Se recuperaba y recaía, hasta que decidió ponerle fin.

Te puede interesar: 40 años del histórico 12-1 de España a Malta: “Al ver todo lo que llovía pensé ‘estos se nos mueren’ y así ocurrió”

Un millonario al azar

El sueño de Terry de debutar en la Premier se vio truncado. Kennedy nunca asimiló lo que le había pasado. De rozar la élite a tener que dar un paso al lado porque físicamente no podía. Tocó con los dedos la Premier, pero se cayó en el intento y se vio a los 23 años sin trabajo. Esa era la realidad en 2019. La de Kennedy es una de las tantas historias de futbolistas que se quedan a medio camino del éxito por culpa de problemas físicos y que acaban cayendo en el olvido mediático.

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

No obstante, el ya exfutbolista tuvo un golpe de suerte que le dio otro giro de 180 grados a su vida. Durante varios años, el exfutbolista estuvo buscando trabajo sin éxito hasta que en 2021, la mala suerte que tuvo con el balón, le recompensó de una manera inesperada. No solía jugar habitualmente a la lotería, pero el boleto se lo regaló un amigo. Mientras decían los números premiados quiso llamar a su mujer, él tenía la sensación de que algo iba a suceder. En efecto, le tocó el premio gordo de más de un millón de euros.

Te puede interesar: Antonio Hurtado, el emigrante español que evitó la desaparición del Unión Berlín: “El club estaba muy cerca de perder la licencia”

“No estoy preparado”

Su reacción fue cuanto menos emocionante. La vida le puso muchas dificultades, pero el final no pudo ser mejor. Terry se hizo más conocido por ser el protagonista de esta historia que por lo que había logrado en el mundo del fútbol, pero su vida volvía a estar encauzada tras haber llegado a vivir con mucho agobio. En un video viralizado en redes sociales, se ve a Kennedy vestido con un chaleco reflectante, corroborando que su boleto es el premiado.

Junto a él, se encuentran sus compañeros de trabajo expectantes a escuchar la respuesta al otro lado del teléfono. “¿Estás preparado?”, le pregunta teleoperadora a Terry. “No, no lo estoy”, responde el exjugador inglés. “Puedo confirmar que has ganado más de un millón de euros”, la frase no llegó a completarse porque sus compañeros estallaron de emoción mientras Terry Kennedy comenzó a llorar y agarrarse la cara mientras le abrazaban.