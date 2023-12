Jon Rahm, bendecido por otro de los españoles del LIV Golf: “Es uno de mis ídolos y yo quería hacer lo que le veía”

Jon Rahm en la última Ryder (REUTERS/Carl Recine)

Jon Rahm ha estado muy presente en la conversación deportiva este 2023. Meses después de haber logrado su primera chaqueta verde en Augusta, el golfista número tres del mundo vuelve a estar en un primer plano inevitable por su llegada al LIV Golf. Después de haber competido en el PGA Tour durante toda su carrera profesional, el español ha optado ahora por convertirse en una de las caras más visibles del circuito saudí. Aunque en un primer momento prefirió seguir en el tour tradicional, finalmente se ha animado a cambiar de aires, con un acuerdo económico que le permite codearse con los mejores deportistas del planeta.

El vizcaíno Jon Rahm es consciente del "cambio al mundo del golf" que ha supuesto su reciente adhesión a partir de la próxima temporada al LIV Golf, la liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí. "Estoy bajo instrucciones muy estrictas de no hacer actos públicos por el cambio que le he dado al mundo del golf la ultima semana", dijo Rahm, tras ser reconocido este miércoles en Bilbao con el premio 'Dama Bilbaína 2023' que otorga la Sociedad Bilbaína -club privado fundado en 1839 que cuenta con alrededor de mil socios- en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Los cerca de 550 millones de euros que va a percibir Rahm hasta 2029 no han pasado desapercibidos. Con su fichaje por el LIV, ha consolidado el liderato, en cuanto a salarios, que ya ostentaba en el deporte español. Además, se ha situado tercero en el escalafón internacional. Las cifras que va a percibir le han hecho ganarse detractores dentro del golf, pero los apoyos también se han hecho notar. Los tiene incluso dentro del propio PGA, como es el caso de Viktor Hovland. Y, como no podía ser de otra manera, en el LIV del que pasa a formar parte.

En esta nueva andadura (para tranquilidad del aficionado, Rahm podrá seguir disputando los grandes de toda la vida), el vasco estará acompañado por otros tres españoles: Sergio García, Eugenio López-Chacarra y David Puig. Ha sido el segundo de ellos quien ha protagonizado unas declaraciones en las que da una cálida bienvenida al principal referente golfístico de nuestro país.

Eugenio López-Chacarra en un torneo de este 2023 (Volvo China Open)

Rahm, recibido con los brazos abiertos por uno de los españoles del LIV

El madrileño, de 23 años y presente en el LIV Golf desde 2022, tiene muchas expectativas puestas en el de Barrika. “Ha sido un fichaje muy estratégico y único para la liga, pero que nos va a venir muy bien en todos los aspectos porque Jon es uno de los mejores jugadores del mundo, y además creo que va más allá de eso. En mi caso es uno de mis ídolos y yo quería hacer lo que le veía. Quería ir a la universidad y hacerlo bien como él, jugar en América… Ahora vamos a aprender mucho de él todas las semanas y va a ayudar mucho a la liga. Va a traer su enfoque y va a decir lo que piensa. He leído que quería cambiar cosillas. […] Veremos qué cosas cambian, sé que Jon va a ayudar a la liga a mejorar”, ha considerado López-Chacarra en una entrevista con MARCA.

“Y obviamente hay que tener en cuenta el nivel de tener a Jon en la liga, pues es el ganador del Masters y ha sido el número uno mucho tiempo. Ha ganado cuatro veces en el PGA Tour este año y va a hacer más complicado ganar en el LIV. Aunque ganar aquí es más difícil que hacerlo en cualquier otro torneo, porque al fin y al cabo tienes a 20 jugadores de los mejores del mundo y al menos a uno de ellos esa semana le van a salir las cosas. Jon va a estar ahí, pero yo siempre he querido el reto de jugar contra los mejores del mundo y sobre todo aprender de ellos. Estoy emocionadísimo por él y por su familia. Se va a sentir muy querido”, añade en su conversación con el periódico deportivo.

No duda en reconocer que sería “especial” poder derrotar a Rahm, debido a la admiración que le profesa. Además, ve que contar con él en el LIV Golf ayudará a que se limen asperezas con el PGA y se pueda producir el tan ansiado acuerdo entre ambos circuitos. “Los jugadores están viendo que sólo somos otro circuito. Nosotros luchamos por lo nuestro y ellos por su producto, pero no nos metemos con nadie. Al contrario, somos los primeros que apoyamos al golf y ver el PGA Tour cuando no estamos jugando para mejorar. Ojalá el mundo del golf pueda llegar a un acuerdo por el bien de los aficionados. Obviamente, todo el mundo quiere ver a Jon disputar una Ryder y los buenos jugadores estar en los grandes”, apunta López-Chacarra.

Jon Rahm al anunciar su fichaje por el LIV Golf (Foto by Scott Taetsch/LIV Golf via AP)

De momento, ha ganado un único torneo en el LIV, el LIV Golf Invitational Bangkok de 2022. Fue su primer título como profesional y le reportó unas ganancias de 4,88 millones, en lo que supuso el premio más alto jamás alcanzado por un deportista español. Recién graduado en Estados Unidos, donde va a instalarse, Eugenio López-Chacarra intentará seguir logrando éxitos, con una meta difícil y, a la vez, clara en lo que respecta al futuro: “Quiero ser el mejor del mundo”.